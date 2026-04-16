Nace l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Cacau Valencià con el objetivo de conseguir la marca de calidad

La Universitat Politècnica de València impulsa la creación de l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Cacau Valencià - UPV

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha impulsado la creación de l'Associació de Productors i Comercialitzadors del Cacau Valencià, una iniciativa que partió del Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (Comav) y cuenta ya con el respaldo de 11 agricultores de municipios de las comarcas de L'Horta, Ribera Alta y La Costera.

Su objetivo fundamental es contribuir a la promoción, cultivo y rentabilidad para los agricultores de este producto genuinamente valenciano, además de, a corto plazo, conseguir la marca de calidad CV de la Generalitat.

"En la actualidad, el cultivo del 'Cacau Valencià' es minoritario y se mantiene gracias al compromiso de unos pocos agricultores. La creación de esta asociación permitirá reunir a todos los productores existentes posibles. Y ayudará a desarrollar de forma simultánea herramientas que contribuyan de forma decisiva a la promoción del cultivo del 'Cacau Valencià' y su consolidación como producto agrario rentable", señala Salvador Soler, investigador del Comav-UPV y presidente de la nueva asociación.

La asociación trabaja ahora en la creación de una imagen comercial que permita realizar actividades de etiquetado del 'Cacau Valencià' producido por todos los miembros de la asociación, detallan desde la institución universitaria.

"Es importante crear una imagen del producto, que permita al consumidor identificar el 'Cacau Valencià' como un producto caracterizado por su sabor, propiedades nutricionales y características morfológicas únicas. El establecimiento de esta imagen y del 'Cacau Valencià' como un producto de calidad diferenciada permitirá a corto plazo conseguir la marca de calidad CV de la Generalitat", añade Salvador Soler.

Como 'Cacau Valencià' se han cultivado tradicionalmente las variedades 'Collaret', 'Cacaua' y 'Morú', aunque hoy en día la mayoría de los agricultores cultivan 'Collaret'. Las tres variedades destacan por sus cualidades organolépticas.

La sede de esta nueva asociación está situada en las instalaciones del Comav, en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Desde el parque científico de la UPV, la entidad ofrecerá asesoramiento científico a los agricultores para que sepan cómo combatir enfermedades y también cómo mejorar las distintas variedades para hacerlas más resistentes a patógenos, uno de los factores que limitan de forma importante su rentabilidad.

"Contar con la sede en nuestro campus será decisivo para poder conseguir recursos dentro de proyectos de investigación para hacer I+D+i del 'Cacau Valencià'. De esta forma, podremos desarrollar herramientas para conseguir que el agricultor tenga materiales vegetales competitivos que garanticen el presente y futuro de un producto tan nuestro como es el collaret, la cacaua y el morú", expone el presidente de l'Associació de Productors i Comercialitzadors.

El equipo del Comav ya ha llevado a cabo diferentes trabajos de caracterización morfoagronómica y de calidad de una colección de variedades del 'Cacau Valencià'. Estos primeros trabajos indican que las variedades de 'Cacau Valencià' presentan perfiles de ácidos grasos específicos que permiten distinguirlas de otras variedades foráneas.

COPIA DE SEGURIDAD DEL CACAU VALENCIÀ

Entre sus objetivos a medio plazo, la asociación y el Comav prevén la puesta en marcha de la 'Colección del Cacau Valencià', que se conservará' en el Banco de Germoplasma de la UPV, referente internacional en el sector agronómico.

Esta colección constituirá, por una parte, una copia de seguridad de las variedades de 'Cacau Valencià' para el futuro y, por otra, un repositorio para suministrar semillas a los agricultores de la asociación que la necesiten o para incorporar a nuevos agricultores al cultivo del 'Cacau Valencià'