Nace Musacc, un proyecto asociativo para reivindicar a los músicos profesionales valencianos

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dotar a los profesionales valencianos de un proyecto asociativo que reivindique su labor es el principal objetivo de la Plataforma Profesional de la Música Antigua, Clásica y Contemporánea de la Comunidad Valenciana (Musacc).

Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que persigue "propuestas y acciones que desarrollará a nivel autonómico y nacional para defender, reivindicar y poner en valor la excelencia artística y profesional de un colectivo integrado por hombres y mujeres instrumentistas, cantantes, directores y compositores; así como musicólogos, investigadores musicales, gestores musicales, profesionales especializados en educación musical, estudios y divulgación de temas musicales y profesionales de la crítica, el periodismo o la difusión musical".

Antes de su presentación --celebrada esta semana en el Palau de la Música de València-- a la iniciativa ya se habían sumado 25 formaciones, 22 festivales, 57 intérpretes, 10 compositores, 11 directores, 4 gestores culturales, 3 editoriales y 5 empresas.

Los responsables de MUSACC, "que representa a todas las músicas y cuyo elemento distintivo es el carácter profesional de sus miembros, hecho que define su identidad y finalidad", explican que su misión es promover el valor de la música antigua, clásica y contemporánea en todas sus formas, como elementos esenciales para el desarrollo integral de la vida social, cultural y política de los ciudadanos.

Instan además a contribuir y participar en este proyecto, en especial a mujeres y jóvenes, y señalaron que sus funciones serán elevar y defender las reivindicaciones del sector ante los agentes culturales y políticos; divulgar las actividades de los músicos; estimular la producción artística de profesionales, grupos y festivales; y potenciar la conexiones culturales.

Entre sus peticiones, destacan las de conseguir su estabilidad y profesionalización, y exigir una mayor presencia en las programaciones de las temporadas, ciclos o festivales que cada año se celebran en la Comunitat Valenciana y el resto de España.

En este sentido, para los profesionales resulta "paradójico recibir escasos apoyos públicos mientras en las programaciones se incluyen y contratan solistas y grupos extranjeros que están subvencionados por sus propias administraciones".

"Todo ello, --apuntan-- a pesar de que llevan a cabo una actividad fundamental en la interpretación de repertorios que abarcan al menos ocho siglos de música, un trabajo fundamental e imprescindible para dar a conocer e interpretar el patrimonio musical histórico español, así como la mayor parte de todo el repertorio de creación contemporánea, que sólo pueden ser divulgado a través de estos solistas, grupos o festivales".

Las acciones y estrategias de la asociación son analizar e interpretar la realidad del sector para responder a sus demandas y necesidades; canalizar estas demandas y reivindicar que se implementen en las políticas públicas; fortalecer la visibilidad y la influencia del sector en la agenda pública, generar espacios de reflexión e investigación, fomentar la cohesión, establecer un diálogo constante y constructivo con agentes sociales y políticos, ser interlocutor de las administraciones públicas, tanto a nivel local, autonómico y estatal; y evaluar, visibilizar y denunciar la situación del sector de la música clásica valenciana.

En el ámbito autonómico, la plataforma quiere colaborar con la Generalitat, diputaciones, ayuntamientos, Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), conservatorios, escuelas de música, mientras que el nacional aspira a contar con el Ministerio de Cultura, Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), Confederación Española de Sociedades Musicales, así como otras instituciones, entidades, asociaciones y empresas vinculadas con la música.

La asociación sin ánimo de lucro cuenta con una junta directiva fundacional, con representación de Alicante, Castellón y Valencia, integrada por destacadas figuras del ámbito musical profesional que refleja la pluralidad y riqueza del panorama musical valenciano en los ámbitos de la música antigua, clásica y contemporánea, con la presidencia de Joan Cerveró, director del Grup Instrumental de València, compositor y catedrático del Conservatorio Superior de Música de Valencia, Vicente Campos (vicepresidente), concertista, catedrático y director del Conservatorio Superior de Música de Castellón; Gloria Fabuel (secretaria), soprano y catedrática del CSMV; Joan Soriano (tesorero), solista, profesor y director de SoXXI.

El organismo también cuenta con los vocales Mª Carmen Antequera, José Antonio Antón Suay, David Antich, Carlos Apellániz, Llorenç Barber, Pau Ballester, Miguel Ángel Berbis, Indalecio Bonet, Emilio Calandín, Carlos Civera, Juanjo Colomer, Luis Fernández Castelló, Joan Enric Lluna, Óscar Martí, Miguel Ángel Orero y Vicent Ros.