Nacen 32 tortugas marinas en la playa de Nules (Castellón)

Un total de 27 entraron al mar y cinco ingresaron en el Oceanogràfic de València para incrementar sus posibilidades de supervivencia

CASTELLÓ, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La playa de Nules (Castellón) se ha convertido este sábado en el escenario de un nuevo nacimiento de tortuga boba (Caretta caretta) tras registrarse un nido espontáneo con 98 huevos. De este total, se contabilizaron 32 crías vivas.

La Guardia Civil recibió el aviso en torno a las 23.00 horas, cuando varios vecinos alertaron de la presencia de neonatos en la arena, según ha detallado la Benemérita en un comunicado.

Los primeros en descubrir las crías fueron los residentes de una vivienda cercana, que observaron cómo las pequeñas tortugas se dirigían hacia la puerta de su casa atraídas por la luz de la entrada.

El equipo de la Fundación Oceanogràfic y la Universitat de València, a través de la Red de Varamientos de la Comunitat Valenciana, se desplazó "de inmediato" al arenal y encontró el nido, donde contabilizó 92 cáscaras y seis huevos enteros sin desarrollo.

Cuando los técnicos llegaron, los vecinos ya habían liberado algunos ejemplares al mar. El recuento confirmó la presencia de 32 crías vivas en la playa.

De este grupo, 27 entraron el mar y cinco ingresaron en el Oceanogràfic de Valencia para participar en el programa de 'headstarting'. Esta técnica permite criar a las tortugas en un entorno controlado hasta que alcanzan un tamaño y peso adecuados para incrementar sus posibilidades de supervivencia en el medio natural.

La Fundación Oceanogràfic ha destacado la "importancia de la colaboración ciudadana" en este tipo de episodios, "cada vez más frecuentes en el litoral mediterráneo".