Nando Pastor relevará a Juanfran Pérez Llorca como síndic del PP en Les Corts

VALÈNCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nando Pastor será el nuevo síndic del PP en Les Corts en sustitución del hasta ahora portavoz del grupo y candidato 'popular' a la Presidencia de la Generalitat para relevar a Carlos Mazón, Juanfran Pérez Llorca.

Así lo ha anunciado el propio Pérez Llorca tras haber mantenido este miércoles una reunión con el grupo 'popular' antes de registrar su candidatura. El también secretario general del PPCV ha destacado la experiencia "solvente" de Pastor y ha valorado que aportará "mucho" al PP de la Comunitat Valenciana como nuevo síndic.

También, ha apuntado, en las "relaciones con todas las formaciones políticas, buscando acuerdos y dialogando" desde Les Corts. "Le doy la bienvenida como síndic", ha señalado.

