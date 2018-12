Narbona pide posponer su comparecencia en la comisión en Corts sobre la financiación de PSPV y Bloc

Actualizado 05/12/2018 13:38:56 CET

La presidenta del PSOE y exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha remitido un escrito a Les Corts Valencianes en el que solicita que se posponga su comparecencia del próximo lunes 10 de diciembre en la comisión de investigación sobre la financiación electoral del PSPV y Bloc entre 2007 y 2008 dado que ese día tiene varias reuniones de trabajo.

En el escrito, dirigido al presidente de les Corts, Enric Morera, muestra su "absoluta disponibilidad" para comparecer en la comisión, aunque recuerda que "no está obligada a ello", como "muestra de respeto a la institución que preside" e "igual" que ha hecho ante otros parlamentos autonómicos.

No obstante, explica que ese lunes le resulta "completamente imposible acudir" debido a que tiene "convocados" varios encuentros de trabajo en Madrid "a los que acuden personas de todas las Comunidades autónomas" y que no puede "suspender".

"Le rogaría, por lo tanto, que pudiera trasladarme mi comparecencia a otra fecha, que a ser posible no fuera un lunes, ya que es el día de la semana en que se celebran reuniones que me corresponde presidir por mis actuales responsabilidades", señala.

La comisión, que investiga la financiación electoral del PSPV y Bloc --partido mayoritario de Compromís-- entre 2007 y 2008, así como la relación de la mercantil Crespo Gomar con las administraciones públicas y partidos políticos, arrancará ese mismo lunes a las 10.30 con la comparecencia del denunciante del caso, el diputado 'popular' José Císcar.

Posteriormente, a las 12 horas, será el turno del presidente del Bloc y de Les Corts, Enric Morera y a las 13.30 horas lo hará el responsable de campaña del Bloc en 2007 Lluís Miquel Campos. Por la tarde, a las 16.30 horas, comparecerá la exalcaldesa de Dénia (PP) Ana Kringe y a las 18.00 horas estaba prevista la participación de Narbona.

OTRAS COMPARECENCIAS

Asimismo, entre los comparecientes en la comisión figuran el empresario Enrique Ortiz; el ex secretario general del PSPV Joan Ignasi Pla; los exalcaldes de Gandia José Manuel Orengo (PSPV) y Arturo Torró (PP) o la ex primera edil 'popular' de Alicante Sonia Castedo, además de ex responsables y ex trabajadores de la empresa Crespo Gomar.

También están citados el exgerente de Crespo Gomar, Alberto Gomar; la ex empleada de esta empresa Lucía Pascual --que ya se negó a declarar en la comisión del Senado y cuyo caso se ha puesto en conocimiento de Fiscalía-- y el exempleado José Ramón Tiller; la exdirectora general de Consumo y candidata socialista a Alicante en 2007 Etelvina Andreu; el responsable de finanzas de Compromís-Bloc, Xavier Martí y el ex secretario de finanzas del PSPV Pepe Cataluña.