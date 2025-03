Navarro (CEV) afirma que "hay que explicarle bien" a Vox el papel del diálogo social ante sus condiciones al presupuesto

Cree que los las cuentas autonómicas llegarán "tarde" y pide replantear los trámites parlamentarios necesarios

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha subrayado la importancia del diálogo social y ha defendido la asignación a los agentes sociales en los Presupuestos de la Generalitat de 2025 ante las peticiones de Vox para apoyar su aprobación.

Preguntado por si cree que Vox desconoce el papel que tiene el diálogo social en el mantenimiento de la economía, Salvador Navarro ha asentido y ha añadido: "Yo creo que hay que explicárselo bien, y tenemos tiempo para en el trámite parlamentario ser capaces de trasladar la capacidad de ir todos a una".

El presidente de la CEV se ha pronunciado de esta manera en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, recogida por Europa Press, en la que ha opinado que el proyecto presentado por el Consell son "los presupuestos que esta comunidad puede permitirse con una situación extrema y extraordinaria por la situación de la dana y por una situación de infrafinanciación y endeudamiento crónicos". "Son unos presupuestos que se concentran en la dana", pero también "refuerzan el papel de las empresas y de las organizaciones empresariales", ha valorado.

Sobre si teme que se recorte la asignación a la CEV, Navarro ha señalado que "Vox ya ha dicho que determina las partidas en cuanto a los sindicatos, pero es que ahí vamos de la mano". "Hay una ley que es la Ley de Participación Institucional, que además ha dado muchos parabienes a esta comunidad en la época de COVID y en lo que no ha sido época de COVID".

"Debemos ser capaces de trasladar qué es el diálogo social, y si no lo hacemos habremos cometido un error, y lo cometerá desde luego nuestra incapacidad de haberlo trasladado, y desde luego lo habrán cometido Vox, y en este caso el Partido Popular, si permite que se reduzcan estas partidas".

"Vamos a estar expectantes a ver lo que plantea Vox", ha señalado Navarro, antes de indicar que el Consell puede o no aprobar lo que plantea Vox si recurre al apoyo de "otros partidos de la oposición". Navarro ha señalado que la CEV trabajará "con todos los partidos políticos para que puedan aportar sus soluciones".

PIDE UN ACUERDO CON EL RESTO DE PARTIDOS

EL presidente de la patronal ha remarcado que la Comunitat Valenciana afronta "una situación extraordinaria", por lo que a la CEV le "hubiera gustado que el resto de partidos políticos hubieran apoyado unos presupuestos", porque hubiera sido "lo ejemplar" ante la ciudadanía.

Preguntado por si cree que es posible un acuerdo con el PSPV-PSOE, Navarro ha lamentado que "no" debido al "clima político" y a la "polarización" tanto nacional como en la Comunitat Valenciana, que impiden "un consenso en los dos principales partidos" como la CEV ha pedido "por activa y por pasiva". En este punto ha lamentado también a la falta de acuerdo entre PP y PSOE para reformar el modelo de financiación autonómica.

"Ojalá todos los partidos políticos fueran capaces de quitarse del cortoplacismo, de las tácticas de partido, y dar soluciones a lo que ya no sólo en la zona cero, sino a nivel de comunidad de futuro. En clave nacional, el PP y el PSOE, a mí me gustaría, y es algo literalmente imposible, que tanto uno como otro partido fueran capaces de dar solución a la financiación autonómica que tanto afecta a esta comunidad", ha comentado.

Asimismo, Salvador Navarro cree que debido al "mes y medio" necesario para los trámites parlamentarios de aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, la ejecución del presupuesto de demorará hasta "después de verano, que ya es tarde".

Así, ha pedido que si desde Vox va a proponer "recortes, que los presenten cuanto antes", al tiempo que ha sugerido "hacer un replanteamiento de si se pueden acortar los plazos parlamentarios por la situación extraordinaria". "En estas situaciones habría que tomar una decisión, pero es verdad que nos vamos al mes de mayo o junio y eso, cuando se vaya a ejecutar, es demasiado tarde. Hemos perdido un tiempo crucial para ahora que hay que tomar decisiones importantes", ha lamentado.

Preguntado por si la CEV mantiene la comunicación con el resto de partidos, Navarro ha señalado que se tienen contactos "con todos los grupos parlamentarios" y que, "una vez hablas con ellos y hablas en el día a día o en la semana a semana, ves claramente que en ocasiones las posiciones no están tan alejadas y que, al final, son las cuestiones de partido las que obligan a tomar una posición que posiblemente el mismo parlamentario no está de acuerdo en esta posición".

PGE

Por otro lado, sobre las consecuencias de la no aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Salvador Navarro ha lamentado que por segundo año consecutivo la provincia de Alicante "seguirá siendo la provincia número 52 en inversiones".

"Por no tener presupuestos no pasa nada, pero sí pasa. Y sí que pasa porque esta comunidad, en una situación extraordinaria, necesita fondos del Estado extraordinarios" y "no tener presupuestos es una batalla política perdida del presidente", pero también "afecta a la Comunitat Valenciana", que es además "una de las comunidades más perjudicadas en cuanto a inversiones por infraestructuras por parte del Estado", ha manifestado Salvador Navarro.