Navarro (CEV) se ausenta por indisposición de la reunión de la Mesa de Diálogo Social

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, no ha asistido a la reunión convocada este viernes de la Mesa de Diálogo Social a causa de una indisposición, según han explicado fuentes de la patronal. En su lugar, interviene la vicepresidenta de la entidad y presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco.
El 'president', Carlos Mazón, preside esta Mesa de Diálogo Social, que se celebra en el Palau de la Generalitat y en la que también participan los secretarios generales de los sindicatos CCOO PV y UGT PV.
La Generalitat puso en marcha una Mesa de Diálogo Social específica para abordar la situación de la Comunitat Valenciana, y particularmente de la provincia de Valencia, tras la dana del pasado 29 de octubre, que se reúne cada mes.