Navarro (CEV) se ausenta por indisposición de la reunión de la Mesa de Diálogo Social

Archivo - El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, no ha asistido a la reunión convocada este viernes de la Mesa de Diálogo Social a causa de una indisposición, según han explicado fuentes de la patronal. En su lugar, interviene la vicepresidenta de la entidad y presidenta de CEV Valencia, Eva Blasco.

El 'president', Carlos Mazón, preside esta Mesa de Diálogo Social, que se celebra en el Palau de la Generalitat y en la que también participan los secretarios generales de los sindicatos CCOO PV y UGT PV.

La Generalitat puso en marcha una Mesa de Diálogo Social específica para abordar la situación de la Comunitat Valenciana, y particularmente de la provincia de Valencia, tras la dana del pasado 29 de octubre, que se reúne cada mes.