Los negociadores de la nueva Nau celebran una segunda reunión con "más contenido" para avanzar en su programa

Publicado 10/06/2019 13:38:27 CET

VALÈNCIA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión negociadora del nuevo Govern de La Nau, el ejecutivo de coalición y progresista que durante la próxima legislatura conformarán en la ciudad de València Compromís y PSPV, celebrará este lunes por la tarde su segunda reunión, tras la llevada a cabo el pasado viernes, para avanzar en el contenido de su "programa común".

El encuentro tendrá lugar a las 16.00 horas en el Teatro Rialto, según han informado a Europa Press fuentes de la negociación, que han indicado que esta segunda cita tendrá "más contenido" que la primera del viernes, que fue "una primera toma de contacto" entre los representantes de Compromís y PSPV.

Asimismo, han avanzado que a lo largo de la semana se llevarán a cabo nuevas reuniones para consensuar el programa del futuro ejecutivo de la capital valenciana.

Conforme se vaya cerrando este asunto, en los próximos contactos entre los equipos negociadores de cada una de estas dos formaciones, se irán abordando cuestiones como el "cómo", para determinar la estructura del gobierno local, y posteriormente, como el "quién", para determinar las personas que estarán al frente de cada delegación.

Ni Compromís ni PSPV se han fijado fecha para la finalización de esta negociación, de modo que no tienen que estar cerradas antes del próximo sábado, día en el que se constituirá la nueva corporación local del Ayuntamiento de València tras las elecciones municipales del 26 de mayo, como indicaron el pasado viernes el candidato de Compromís a la reelección y alcalde en funciones, Joan Ribó, y la cabeza de lista socialista y concejala electa, Sandra Gómez.

Ambos apuntaron que no hay plazos marcados y que era previsible que no se pudiera cerrar todo esto antes del sábado, al tiempo que resaltaron que no habría problema para la designación de Ribó como primer edil porque contaba con el respaldo de Compromís --con diez ediles tras el 26M-- y del PSPV --con siete concejales tras estos comicios--.

"CON LOS VOTOS DEL PARTIDO SOCIALISTA"

A este respecto, Sandra Gómez manifestó la decisión del PSPV de "reafirmar el compromiso con Joan Ribó para el próximo 15 de junio" y aseguró que ese apoyo le llevará a ser "el alcalde de València con los votos del Partido Socialista".

Las negociaciones para la conformación del nuevo ejecutivo de la capital valenciana se están realizando en el Teatro Rialto de la ciudad. Este es el lugar en el que se celebró, el pasado viernes, la primera reunión de la comisión que integran Compromís y PSPV, y en el que también se entrevistaron Ribó y Gómez por primera vez tras el 26M y como paso previo a esa cita.