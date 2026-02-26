Niño de Elche y Raül Refree "viajan a los límites del pop" en un concierto en Fundación Bancaja

Niño de Elche y Raül Refree - REMITIDA FUNDACIÓN BANCAJA

El cantante de flamenco Niño de Elche y el músico, compositor y productor Raül Refree ofrecerán en la Fundación Bancaja de València el repertorio de su primer álbum conjunto, 'Cru+es'.

El recital, la última actuación del ciclo 'Concerts a la Fundació', organizado por la fundación en colaboración de Pavasal, tendrá lugar el próximo 6 de marzo.

En este cita se unirán la voz de Niño de Elche con los teclados, la electrónica y la guitarra de Raül Refree en una propuesta que "viaja hacia los límites del pop desde la electrónica experimental, creando una experiencia que expande los límites de la canción y apela a una idea trascendental de la existencia", explica la organización en un comunicado.

El espectáculo pretende "trasladar la música tradicional española a la actualidad y explorar las dicotomías entre la vida y la muerte, el dolor y la alegría, y el ruido y el silencio".