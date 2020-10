Los nominados a los Premis de les Arts Escèniques calientan motores ante una gala que unirá "seguridad y relevancia"

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los nominados a los Premis de de les Arts Escèniques Valencianes han mantenido un encuentro en el Teatro Principal de València para calentar motores antes de la celebración de la gala de entrega de galardones, que intenatrá combinar las medidas de seguridad que impone la pandemia de Covid con la "relevancia" de este evento cultural.

El director del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, y el director adjunto de Artes Escénicas, Roberto García, han felicitado a los nominados en las 18 categorías por su trabajo y por "el reconocimiento que supone la nominación", al tiempo que han destacado "la calidad, diversidad y profesionalidad de las propuestas escénicas valencianas".

Los presentes han intercambiado indicaciones para cumplir todas las medidas necesarias en la gala y garantizar la seguridad de los asistentes, manteniendo la relevancia que merece el evento.

La entrega de premios, que se celebrará el 2 de noviembre en el Teatre Principal de Castelló, comenzará a las 20.00 horas, por la restricción de movilidad nocturna actual --entre las 00.00 y las 06.00 horas en la Comunitat Valenciana-- derivada de la crisis sanitaria, informa la Conselleria de Cultura.

Los espectáculos 'Dinamarca', 'Vigor mortis', 'Atman, el comiat', 'Acampada' y 'L'electe' son los que han recibido mayor número nominaciones. En total, a las 18 categorías se presentaron 604 candidaturas.

Los nominados a la categoría de mejor espectáculo de teatro son: 'Acampada', de la compañía Pont Flotant; 'L'electe', de L'Horta Teatre, e 'Ingovernables', de A Tiro Hecho. Respecto al mejor espectáculo de danza: 'Âtman, el comiat', de Ananda Dansa y Palau de Les Arts; 'Cos a cos (E-111)', de Fil d'Arena, y 'Vigor Mortis', de OtraDanza.

Los montajes que optan a la distinción de mejor espectáculo para niñas y niños: 'Lù', de la Cia. Maduixa; 'Nautilus, 20.000 llegües de viatge submarí', de La Negra, y 'El misteriós cas de Houdini i l'habitació tancada', de Nacho Diago-Producciones en la Luna.

Como mejor espectáculo de artes de calle han sido nominados: 'Social Animal', de Titoyaya Danza; 'Maletes de terra', de Visitants, y 'Los Mañas', de Compañía Lucas Escobedo; mientras que los seleccionados para competir por el mejor espectáculo de circo son: 'La vaca que riu', de la Companyia Patrícia Pardo; 'El desig d'estar junts', de La Finestra Nou Circ, y 'Save the temazo.org', del Col·lectiu F.R.E.N.E.T.I.C.

ACTRIZ Y ACTOR

En la categoría de mejor actriz, los nombres elegidos son los de Rebeca Valls por 'Dinamarca'; Cristina Fernández Pintado por 'What is love? Baby don't hurt me', y Laura Romero por 'Todo Verde'. En el apartado masculino, los nominados son Josep Manel Casany por 'L'electe'; Jordi Ballester por 'El mètode Grönholm', y Jorge Valle por 'Hamlet'.

Por su parte, Asun Noales por 'Vigor Mortis'; Paloma Calderón por 'Âtman, el comiat', e Irene Ballestero por 'Cos a cos (E-111)' han sido nominadas a mejor bailarina, mientras que los nominados a mejor bailarín son Maynor Chaves por 'Réquiem'; Carlos Fernández por 'Vigor Mortis', y Carlos Peñalver por 'Quan els ocells prenen el vol'.

Y los nominados a mejor artista de circo son Marisa Ibáñez por 'Sophie'; Matías Marré por 'Save the temazo', y Marilen Ribot por 'Save the temazo'.

A la mejor dirección escénica optan Carles Alfaro por 'Dinamarca'; Àlex Cantó, Joan Collado, Jesús Muñoz y Pau Pons por 'Acampada', y Carles Sanjaime por 'L'electe'; y la nominación a mejor dirección coreográfica ha sido para: Rosángeles Valles por 'Âtman, el comiat'; Yoshua Cienfuegos por 'Réquiem', y Gustavo Ramírez Sansano por 'Social Animal'.

Los mejores textos corresponden a Rodolf y Josep Lluís Sirera por 'Dinamarca'; Paco Zarzoso por 'La casa de les aranyes', y Marcos Luis Hernando por 'Delírium' y esperan hacerse con un el premio a la mejor versión, traducción o adaptación Jaume Policarpo por 'Hamlet'; Víctor Sánchez Rodríguez por 'What is love? Baby don't hurt me', y Paula Llorens por 'Historia de una maestra'.

En cuanto a los nominados a la mejor composición musical son Joan Cerveró por 'Dinamarca'; Voro García por 'Al·legories', y Pep Llopis por 'Âtman, el comiat'. Respecto a la mejor iluminación son Carles Alfaro por 'Dinamarca'; Juanjo Llorens por 'Vigor Mortis', y Marc Gonzalo por 'Acampada'.

Finalmente, los nominados a mejor escenografía son: Luis Crespo por 'Vigor Mortis'; Anaïs Florín y David Vanderth por 'Ingovernables', y Joan Collado por 'Acampada'; y aspiran a ganar el premio a mejor vestuario Pascual Peris por 'Dinamarca'; Carmen Soriano y Yoshua Cienfuegos por 'Réquiem', y Teresa Juan por 'What is love? Baby don't hurt me'.