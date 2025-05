La nueva edición del Peñíscola Remember Festival llegará el 6 y 7 de junio con artistas y DJs internacionales

CASTELÓ 30 May. (EUROPA PRESS) - -

La cuarta edición del Peñíscola Remember Festival se celebrará el 6 y 7 de junio en el recinto portuario de Peñíscola, evento que contará con dos escenarios y con artistas y DJs internacionales. Los asistentes disfrutarán el primer día de 'La Fiesta Oficial de la Ruta', "un viaje directo a los años dorados del bakalao, donde la música era libertad, la pista era casa y cada noche una historia inolvidable", han asegurado desde la organización.

Esto tendrá lugar en el escenario 2, ubicado en el recinto del Centro de Estudios. Por él pasarán grandes artistas de la época como Arturo Roger, Los Gemelos, Vicente Maffia, Jordi Alonso, Magic Gass, Stivi y Toño FX. Por su parte, el sábado llegará la mejor música de los 90 y 2000 con JK y Taleesa como cabezas de cartel.

Además, esta cuarta edición contará con las actuaciones, sobre los dos escenarios, de Astroline, Bandido ft. Piropo, Cabballero, Kelly O. Former Capella, Damae (ex Fragma), Fraktal, J. Demasiado, Marian Dacal y Eva Martí, Raúl Anton y Tina Cousins. Un nutrido grupo de DJs procedentes de todo el territorio nacional completarán las actuaciones tanto en el escenario 1 como en el 2. Deleitarán al público de Peñíscola míticos DJs como Andrés Vélez, Tonet Marzá y Di Martino, Danny A, Josvi, Vicente Añó y muchos más.

A las actuaciones del escenario principal se sumará el Retrospective -escenario 2-, con música ininterrumpida en formato sesión de DJs que mezclarán lo mejor de la época de finales de los 90 y década de los 2000. "No podíamos no contar con el escenario Retrospective este año, en 2024 gustó muchísimo y ha habido muchísimos rememberos y rememberas que nos pidieron repetir ahora en 2025, así que no podía faltar esta zona dentro del recinto del Centro de Estudios, frente a la explanada del puerto", ha detallado Tonet Marzá desde la organización del evento.

Tras los "éxitos" cosechados desde 2022, el Peñíscola Remember Festival es ya un evento consolidado de la agenda provincial y autonómica anual. Rememberos y rememberas de Cataluña, País Vasco, Madrid, Aragón, Castilla-La Mancha y de las tres provincias valencianas ya han adquirido sus entradas para asistir al PRF 2025.