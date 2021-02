Nueve personas identificadas por los incidentes tras la concentración de apoyo a Pablo Hasél en València

El subdelegado del Gobierno dice que la policía actúo para evitar una manifestación y "la normativa está ahí y hay que cumplirla"

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve personas han sido identificadas tras la concentración de apoyo al rapero Pablo Hasél celebrada este martes en València. El acto, que reunió a varios centenares de personas para protestar por el encarcelamiento del cantante por injurias a la Corona y enaltecimiento del terrorismo, acabó con incidentes y cargas policiales.

El subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafa Rubio, ha informado de que se han llevado a cabo nueve identificaciones que "se tramitarán de acuerdo con la normativa vigente" y que implicarán, si es el caso, sanciones de acuerdo con la legislación.

No obstante, ha recalcado que no ha habido ninguna detención y que la Delegación del Gobierno ha solicitado el preceptivo informe de los hechos a la Policía Nacional del que "no parece que pueda deducirse alguna situación diferente" a la que hay en este momento, ha apostillado.

COMUNICACIÓN A LAS 13.10 H

El subdelegado ha detallado que ayer, sobre las 13.10 horas, entró una petición de una ciudadana para llevar a cabo o una concentración de apoyo a Pablo Hasél en la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana.

"Aunque se presentó fuera de plazo y no cumplía la normativa se autorizó y transcurrió sin ningún tipo de incidente; las más de 500 personas hicieron una concentración absolutamente tranquila", ha aseverado.

"Cuando esta acabó --ha continuado-- parte de los concentrados plantearon una manifestación para ir a otro punto y ahí se produce una actuación policial para evitar esa manifestación y como consecuencia hay algún disturbio, como quema y desplazamiento de contenedores". Los incidentes, ha especificado, se generaron en las calles aledañas a la plaza, como Barcas, Bailén, Xàtiva y avenida María Cristina.

Por tanto, "yo distinguiría esas dos cuestiones: la concentración fue normal, sin ningún tipo de problema, y lo que se produjo después", ha dicho Rubio, que ha reconocido: "A nosotros no nos gusta ese tipo de cuestión, pero es evidente que la normativa está ahí y hay que cumplirla".