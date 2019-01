Nuevo acuerdo de Parque Central de València para marzo con el compromiso de iniciar el canal de acceso en 2021

Actualizado 23/01/2019 17:08:20 CET

El nuevo acuerdo marco para el desarrollo del proyecto de Parque Central en València, que sustituirá al suscrito en 2003 con el fin de renovarlo y actualizarlo a las circunstancias actuales y con el objetivo de "avanzar en la integración del ferrocarril en esta ciudad", se firmará a principios del próximo mes de marzo.

Entre otras medidas contemplará el "compromiso" de las administraciones central, autonómica y local de iniciar en 2021 y finalizar hacia 2025 el canal de acceso, que garantizará la entrada y salida de trenes de cercanías, largo recorrido y alta velocidad en subterráneo a la capital valenciana y la desaparición de la actual playa de vías.

Así lo han anunciado este miércoles el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura; la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y el alcalde de València, Joan Ribó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración de la Sociedad Valencia Parque Central.

Todos han explicado que a partir del nuevo acuerdo marco se irán firmando convenios específicos para acometer además del canal de acceso, que financiarán las tres administraciones, otras actuaciones necesarias para el desarrollo del proyecto de Parque Central, principalmente, el túnel pasante que permitirá la salida de todo los trenes en subterráneo y hacia el norte, y la estación definitiva. Estas dos últimas infraestructuras serán costeadas por el Gobierno.

Saura, Salvador y Ribó han valorado la "nueva hoja de ruta" trazada para el avance de todas estas actuaciones y el consenso logrado entre las tres administraciones con el fin de pasar "de buenas palabras" a "propuestas concretas" y "hechos". El Ministerio de Fomento cuenta ya con el estudio de viabilidad del proyecto de la fase III del canal de acceso, que ha presentado este miércoles.

El secretario de Estado ha destacado "el tono y el talante constructivo" de la Generalitat y del Ayuntamiento en esta negociación para "ir en la misma dirección" y materializar un "compromiso" que afecta a "una cuestión histórica para la ciudad".

"Ponemos encima de la mesa una hoja de ruta clara, un compromiso definitivo con València, pasar de las palabras a los hechos y una adecuada planificación sobre el acceso de la Alta Velocidad y del Corredor Mediterráneo a su paso por la ciudad", ha manifestado Pedro Saura, que ha resaltado la decisión de "actualizar el marco del convenio de 2003".

A este respecto, Saura ha comentado que en aquel acuerdo se hablaba "de unas necesidades de financiación de entorno a 825 millones de euros" que ahora se estiman "en no menos de 3.100 millones de euros". "Estamos multiplicando por cuatro aquellas necesidades. Todo eso hay que actualizarlo y ponerlo a día de hoy. Hay que ponerlo en un marco y aclarar qué va a financiar cada administración", ha señalado.

El representante del Ministerio de Fomento ha recordado que ya se ha hecho "una inversión importante de entorno a 500 millones de euros" que se restará de los 3.100 que se estiman ahora, por lo que quedarían 2.600. Ha apuntado que en el "acuerdo base" que se plantea plasmará la decisión de las tres administraciones de darse "unos plazos muy inmediatos" para poder firmarlo "a principios de marzo".

Asimismo, ha aseverado que como "segundo gran elemento" ese acuerdo contempla el compromiso del Gobierno "a financiar completamente la estación y el túnel pasante" --como avanzó el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recientemente-- y el de las tres administraciones de acometer el canal de acceso atendiendo al reparto establecido de financiar 50 por ciento la central, 25 por ciento la autonómica y 25 por ciento la local.

"IR FIRMANDO CONVENIOS"

El coste del canal de acceso de estima en torno a los 400 millones de euros, de modo que el Gobierno asumirá 200, la Generalitat 100 y el Ayuntamiento 100. Pedro Saura ha detallado que el nuevo acuerdo marco permitirá "ir firmando convenios" atendiendo a "las distintas fases" del proyecto de Parque Central y a las "necesidades" que tengan en el desarrollo de esta actuación.

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha considerado que se ha constado el "claro apoyo" a Valencia Parque Central por parte del Gobierno, de la Generalitat y del Ayuntamiento de esta ciudad. Ha valorado la decisión de firmar un nuevo convenio para sustituir al de 2003, un documento "con muchas dilaciones, muchos pasos hacia atrás" y "largamente incumplido por parte de gobiernos anteriores" del PP.

A este respecto, María José Salvador ha criticado que "se dejara caducar la evaluación ambiental del túnel pasante". "Ponemos en valor la nueva hoja de ruta clara y rigurosa sobre dónde vamos con este proyecto", ha manifestado, además de considerar "clave" el proyecto de Parque Central por lo que respecta a las infraestructuras ferroviarias de València. Ha subrayado la necesidad de abordarlo, "de una vez", con "planificación, rigor y seriedad".

El alcalde de València, que ha destacado también el "talante positivo" de las tres administraciones, ha comentado que el convenio de 2003 "caducaba legalmente en 2019" y ha estimado "imprescindible" renovarlo y adecuarlo. "Es un paso adelante. Hasta ahora ha habido buenas palabras y es imprescindible que se concreten", ha insistido.

En esta línea, Joan Ribó ha calificado de "paso adelante" contar ya con el estudio de viabilidad del canal de acceso y con un cronograma que "se adapta al proyecto de Presupuestos --Generales del Estado-- de 2019". "Avanzamos. Ha sido una reunión importante. Son buenas palabras con el compromiso de traducirse en la firma de un acuerdo y en propuestas concretas", ha asegurado.

SOLARES Y ESTACIÓN DEFINITIVA

Por otro lado, Ribó ha valorado la decisión del Consejo de Administración de conceder poderes a la Comisión Ejecutiva de la Sociedad Valencia Parque Central, que se reúne con mayor periodicidad, para avanzar y agilizar actuaciones relacionadas con la venta de solares y la finalización de obras como las de la primera fase del jardín.

Preguntados por si en la planificación prevista se desestima para la estación definitiva el proyecto diseñado hace años por el arquitecto César Portela, no han precisado si será o no así. Han indicado que se habla de actualizar y de una nueva estación pero no han detallado qué diseño tendrá.

Ribó ha dicho que ese asunto será "posterior a la realización del canal de acceso" y Salvador ha señalado que sobre el túnel pasante y la estación "no se ha llegado a detalles ni a toma de decisiones". "Iremos avanzando para ir aterrizando en esos dos proyectos", ha agregado la consellera.