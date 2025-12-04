El nuevo comisionado de Llorca, "convencido" de que mejorará la relación con el Gobierno para agilizar la reconstrucción

El secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, nuevo comisionado para la Recuperación - EUROPA PRESS

El nuevo comisionado de la Generalitat para la recuperación postdana, Raúl Mérida, se ha mostrado "convencido" de que el Consell de Juanfran Pérez Llorca será capaz de mejorar la relación y coordinación con el Gobierno para agilizar la reconstrucción en la provincia de Valencia: "Desde luego, por nuestra parte no va a quedar".

Así lo ha trasladado a la prensa a su llegada al Palau de la Generalitat al acto de toma de posesión de los nuevos consellers del gobierno valenciano presidido por Juanfran Pérez Llorca, que sustituye al Consell saliente de Carlos Mazón.

Mérida, hasta ahora secretario autonómico de Medio Ambiente, ha explicado que asume el cargo de comisionado de la Generalitat "con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad".

Su objetivo es "devolver a los municipios lo que perdieron el día de la dana, que en muchos casos es imposible", así como responder al "dolor inmenso" de las víctimas y "devolver la calidad de vida" a los vecinos de la zonas afectadas, así como intentar que recuperen "la seguridad" para que puedan "vivir con tranquilidad" cada vez que llueva.

Respecto a la relación con el Gobierno, el nuevo comisionado se ha comprometido a "dar todos los pasos necesarios" para reconducir la relación. "Estoy convencido de que lo vamos a conseguir, porque vamos con las manos vacías en el sentido de que queremos llegar a acuerdos. No tenemos ningún problema en llegar a acuerdos y necesitamos defender a nuestra gente", ha declarado.

Y ha recalcado: "Nuestra gente es la que sufrió la dana, esa gente es nuestra y nosotros tenemos la obligación de también representarles ante el Gobierno de España".