Raúl Mérida, un naturalista para reforzar "un mando claro" al frente del Comisionado para la Recuperación postdana

El secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, será el Comisionado para la Recuperación. - EUROPA PRESS

El secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, será el Comisionado para la Recuperación, un cargo nuevo en el organigrama de la Generalitat Valenciana que el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado con el fin de establecer "un mando claro, una coordinación real y una referencia única en la labor de recuperación con los ayuntamientos, con los sectores afectados y también con el Gobierno de España" tras la dana del 29 de octubre de 2024.

Mérida es uno de los dos secretarios autonómicos del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, quien tras la salida del Consell de Francisco José Gan Pampols pasó a ocuparse también de la Vicepresidencia para la Recuperación Económica y Social, cargo que mantiene y al que estará adscrito el nuevo Comisariado, que se define en su currículum como naturalista y ambientalista y profesionalmente dedicado de forma ininterrumpida a la Protección de los Animales, a la Conservación de la Biodiversidad y a la Defensa del Medioambiente desde 1995.

Miembro de la Asociación Española de Periodistas de Información Ambiental, es además escritor, conferenciante, educador y divulgador. Asimismo, se define como especializado en medio ambiente, zoología, derecho animal, veterinaria, en la lucha contra el tráfico ilegal de especies y en la dirección y gestión de actuaciones y centros para la protección animal, el medio ambiente, la sostenibilidad y la conservación de la biodiversidad.

Ha sido presidente y gerente de entidades como la ONG Arca de Noé, de la Brigada Azul para la Defensa Animal así como de varias protectoras de la provincia de Alicante. En 1998 creó el primer Servicio Oficial de Recogida y Protección Animal 24 horas en la Comunitat Valenciana, que prestaba servicios oficiales en municipios como Alicante, Elche, San Vicente del Respeig, Elda, Petrer, Monovar, Novelda o El Campello.

Entre 2008-2023 fue director del Núcleo Zoológico Ciudad de la Luz de la Generalitat Valenciana e impulsor del sello de Protección Animal que garantiza que los animales que participen en rodajes de cine sean tratados con Bienestar Animal. De hecho, ha sido responsable del Bienestar Animal en producciones como 'Asterix y Obélix y los Juegos Olímpicos' o 'Su Majestad Minor'.

Es articulista y escritor de libros como 'Los Animales también lloran' o 'Cuando Noé se quedó sin Arca'; productor de diferentes audiovisuales en varias cadenas y creador de la marca 'Costablanca Pets Friendly' para la Diputación Provincial de Alicante, fomentando el turismo y las ciudades amables con los animales.

En la postdana, el área de Mérida ha estado directamente implicada en actuaciones como el plan de choque para la retirada de los residuos que dejó la riada y de su tratamiento, y ha sido también una de la voces desde las que la Generalitat han replicado a las críticas del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Confederación Hidrológica del Júcar por la gestión de las riadas.

Su 'alter ego' en el Gobierno es Zulima Pérez, la comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana. La alicantina, natural de Alcoi, fue nombrada para el cargo en el Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto.