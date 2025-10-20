Las obras de València Nord avanzan hacia su segunda fase con el traslado del andamio del vestíbulo

VALENCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif está ultimando las obras de la primera fase de la actuación integral para la restauración de la estación de València Nord y, de forma paralela, ha iniciado la transición para ejecutar la segunda fase de la actuación, mediante el traslado del gran andamio instalado actualmente en el vestíbulo.

De este modo, se sigue avanzando en la primera gran actuación completa que se realiza en este centenario monumento para conservar su patrimonio histórico y arquitectónico, y que cuenta con una inversión superior a los 20,7 millones de euros, ha explicado Adif en un comunicado.

Esta intervención se está centrando en la renovación y mejora de la marquesina principal, las cubiertas y naves laterales, y las fachadas y otros elementos de las carpinterías.

En relación con los trabajos en la marquesina histórica (de 200 m de longitud, 45 de anchura y una superficie de unos 9.000 m2), actualmente se está realizando la transición a la segunda fase de las tres previstas, una vez finalizada las operaciones de la primera fase, en la que se ha actuado sobre los tres primeros vanos de la cubierta situados sobre la zona del vestíbulo.

Además de la instalación de la nueva cubierta, la operación más significativa ha consistido en la retirada del fibrocemento existente mediante un proceso altamente controlado y en el que, para garantizar la seguridad, se encapsuló toda la zona de trabajo evitando la dispersión de fibras en el aire de la estación.

Durante este proceso se realizaron mediciones periódicas para comprobar la calidad del aire y se gestionaron los escombros de manera segura, encapsulándolos antes de su traslado. El personal trabajó equipado con trajes de protección y contaba con casetas de descontaminación. Estos trabajos se ejecutaron principalmente en horario nocturno.

PRIMERA FASE DE LAS OBRAS

Durante la primera fase, se ha montado una plataforma de trabajo de 2.154 m2 de superficie con una altura de 12 metros sobre el suelo del vestíbulo apoyada sobre seis. Se han retirado 40 toneladas de fibrocemento retirado, con una superficie de 2.238 m2.

Para la instalación de la nueva cubierta, se han montado 1.439 m2 de escamas de zinc sobre tableros de madera y 1.306 m2 de superficie de policarbonato.

Una vez finalizada la primera fase, se está procediendo al desmontaje de los andamios interiores en la zona del vestíbulo y a desplazarlos hacia la siguiente área de actuación, lo que representa la transición entre ambas fases.

SEGUNDA FASE

La segunda fase abarca los cinco vanos centrales situados sobre la zona de andenes. Para su ejecución, se han montado adicionalmente dos vanos de plataforma de trabajo sobre torres auxiliares en la zona de tornos. Estos vanos se han desplazado sobre carriles hasta su posición definitiva.

Una vez concluyan los trabajos en la fase 1, los tres primeros vanos de la actual fase 1 se moverán 50 m para quedar ubicados en la zona correspondiente a la fase 2. El montaje y los desplazamientos se realizan durante la noche para no afectar al funcionamiento de la estación.

En la segunda fase de montarán 3.590 m2 de plataformas de trabajo, se retirarán aproximadamente 67 toneladas de fibrocemento (3.730 m2), se instalarán 2.398 m2 de escamas de zinc y 2.177 m2 de policarbonato.

Una vez completada la fase 2, se retirarán las torres actuales y se instalarán las correspondientes a la fase 3, que abarcará los últimos cuatro vanos de la estación. Está previsto que los trabajos de restauración queden concluidos en su totalidad en 2027.

Por lo que respecta a las actuaciones en las cubiertas y naves laterales, se está interviniendo en las cubiertas planas y a dos aguas de las naves laterales de la estación, operaciones que se encuentran bastante avanzadas.

Por último, en la actuación que se desarrolla en las fachadas, están avanzando los trabajos de restauración en las fachadas del exterior en el lateral de calle Bailén, tras la finalización de las fachadas del interior de la estación en zona de andenes y los revocos en el torreón hacia Matemático Marzal.

En el torreón noroeste de la fachada principal, actualmente rodeado de andamios, se está realizando una restauración minuciosa de las cerámicas decorativas, donde se ha constatado un nivel de deterioro superior al previsto antes de la limpieza. También han comenzado las tareas de restauración de carpinterías y de las marquesinas metálicas en la fachada principal y en el lateral de calle Bailén. Estos trabajos requieren técnicas artesanales especializadas, debido a la complejidad de las piezas y a su estado de degradación.

La renovación y modernización de la estructura de la marquesina histórica que cubre los andenes de la estación sustituirá, una vez finalizadas las obras, la cubierta actual por una nueva de zinc y, en su parte superior, incorporará materiales que permitan el paso de la luz para reforzar la luminosidad e iluminación natural.

Se han ajustado los cronogramas de trabajo atendiendo a la singularidad de la estación y de los materiales y procedimientos constructivos necesarios, reforzando las actuaciones de la primera fase para atender el descubrimiento de patologías adicionales durante la limpieza profunda de estructuras.

PATRIMONIO HISTÓRICO E IDENTIDAD LOCAL

El edificio que alberga Estació del Nord data de 1917 y es un monumento simbólico del estilo modernista, con influencia del secesionismo vienés. Obra del arquitecto valenciano Demetrio Ribes, ha sido declarado Bien de Interés Cultural y patrimonio histórico. La estación combina el atractivo artístico e histórico de su inmueble con la funcionalidad en la prestación de servicios ferroviarios y espacios comerciales.

La actuación "va a poner en valor y garantizar la preservación del patrimonio histórico y arquitectónico que constituye el edificio de la estación, en el que además abundan elementos propios de la identidad local, un repertorio iconográfico de motivos valencianos distribuidos por la fachada, las barandillas, las vidrieras, los remates almenados y las puertas, entre otras ubicaciones".

Estas actuaciones cuentan con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU. Las obras cuentan también con financiación a cargo del PROGRAMA 2% CULTURAL - Programa de Conservación del Patrimonio Histórico Español del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.