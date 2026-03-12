Okuda se alía con Casa Caridad para llenar de arte y color espacios sociales

Imagen del vinilo en el centro de Benicalap - CASA CARIDAD

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casa Caridad, en el marco de su 120 aniversario, y el artista Okuda, a través de su Fundación Coloring the World, han puesto en marcha una colaboración que une arte, compromiso social y bienestar emocional a través de distintos proyectos que se desarrollarán en varios centros de la entidad en Valencia.

La iniciativa está impulsada por la Fundación creada por el artista urbano Okuda San Miguel y su agencia de representación Ink and Movement. Coloring the World. El objetivo es promover la diversidad y mejorar la calidad de vida de personas y comunidades en situación de vulnerabilidad utilizando el arte y el color como herramientas de transformación, ha explicado Casa Caridad en un comunicado.

El primer resultado de esta colaboración ya puede verse en el Centro de Acogida Temporal para personas convalecientes que Casa Caridad tiene en Benicalap, en València, donde se ha realizado el vinilado del espacio de entrada al edificio.

Esta intervención introduce el color "como elemento de estímulo visual y emocional, contribuyendo a generar entornos más positivos y acogedores para las personas que se encuentran en procesos de recuperación", ha detallado la entidad.

MURAL EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL DE PECHINA

El proyecto continuará en las próximas semanas con la intervención artística de la fachada del Centro de Educación Infantil de Pechina, donde el equipo de la Fundación realizará trabajos de pintura en la fachada del edificio durante varios días.

Durante su estancia en Valencia, los artistas y colaboradores del proyecto compartirán también tiempo con el equipo de Casa Caridad y conocerán de cerca la labor social que desarrolla la entidad.

La incorporación del arte en los espacios sociales responde a una visión cada vez más presente en ámbitos como la salud o la intervención social: el impacto positivo que los entornos visuales y el color pueden tener en el bienestar emocional de las personas. Iniciativas de este tipo contribuyen a generar espacios más amables, estimulantes y humanizados tanto para las personas atendidas como para los equipos profesionales.

ARTE PARA RECONOCER EL COMPROMISO EMPRESARIAL

La colaboración entre Casa Caridad y Okuda también tendrá presencia en el encuentro 'Empresas con Valor', que la entidad celebrará el próximo 22 de abril en el marco de su 120 aniversario.

En este evento se reconocerá a las 183 empresas que colaboran de forma continuada con la organización y se lanzará el reto de alcanzar las 365 Empresas con Valor, una por cada día del año.

Con motivo de este encuentro, la Fundación Coloring the World ha creado una serie de litografías inspiradas en el universo artístico de Okuda San Miguel que se entregarán como reconocimiento a las empresas participantes.

Okuda San Miguel, licenciado en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, es "uno de los artistas urbanos contemporáneos más reconocidos internacionalmente", ha destacado la entidad. Su lenguaje visual, basado en estructuras geométricas y patrones multicolores, ha transformado espacios urbanos y arquitectónicos en distintas ciudades del mundo.

Para Casa Caridad, esta colaboración representa "una forma innovadora de conectar arte, empresa y acción social, incorporando nuevas herramientas que contribuyan a mejorar el bienestar de las personas atendidas y a generar espacios más humanizados en sus centros".