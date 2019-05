Oliver lamenta quedarse fuera del Govern de La Nau y dice que seguirán en las calles: "Es de donde venimos y estaremos"

Actualizado 27/05/2019 0:37:06 CET

La candidata de Unides Podem (UP) a la Alcaldía de València, María Oliver, ha lamentado los resultados de los comicios locales -en los que con el 96,64 por ciento escrutado no han conseguido entrar en el consistorio al quedarse en el 4,19% de los votos y no superar la barrera del 5%-, que ha admitido que "no son buenos", al tiempo que ha señalado que continuarán en las calles: "Es de donde venimos, donde estaremos y nos encontraréis, como hemos estado siempre", ha asegurado.

Así se ha pronunciado la cabeza de lista de UP en declaraciones a los medios de comunicación en la sede de Podem en València, La Morada, en la que también ha participado el número dos de la candidatura, Jaime Paulino. En la sede han estado presentes miembros de la coalición y militantes de las formaciones que, en un ambiente silencioso durante toda la noche, han aplaudido a los candidatos tras sus intervenciones.

Oliver ha lamentado los resultados de la coalición, que ha admitido que "no han sido buenos", y ha añadido que la ciudadanía es "sabia" y cree que los ciudadanos han apostado "por más seguridad", al otorgar más votos a las otras dos fuerzas del Govern de la Nau --Compromís y PSPV--, que "consideran que son más sólidas".

La alcaldable ha destacado que los cuatro años de gobierno han sido "muy positivos" y ha calificado como "un orgullo" trabajar en el Govern de la Nau, que fue "el primer gobierno progresista después de 24 años del PP". "No vamos a continuar en este gobierno, pero continuaremos en las calles, que es de donde venimos y donde estaremos y nos encontraréis, como hemos estado siempre", ha sostenido Oliver.