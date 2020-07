Oltra cifra en 23 millones el dinero pendiente de pago a las residencias

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha afirmado este jueves que las residencias valencianas tienen pendiente de cobro un total de 23,46 millones de euros, de los que 14,76 millones están ya en Tesorería para formalizar el pago.

Además, ha señalado que "no hay ninguna correlación ni constancia de que los pagos estén provocando y teniendo ningún impacto directo ni en la atención directa ni en las nóminas de los trabajadores, teniendo en cuenta además que no solo se abona el precio de las plazas ocupadas, sino que dependiendo del contrato, también las no ocupadas".

Así lo ha afirmado en el pleno de Les Corts en respuesta a la pregunta de la diputada de Ciudadanos Cristina Gabarda sobre la cuantía pendiente de abonar a las residencias de mayores y las consecuencias que tiene la falta de liquidez en los centros.

La parlamentaria ha acusado a Igualdad de pagar "tarde y mal" con "impagos recurrentes" que crean inseguridad jurídica y el uso excesivo del procedimiento del resarcimiento. Además, ha cuestionado que diga que los pagos no han afectado a los centros y ha preguntado cuántos de sus profesionales han dejado las residencias para ir a trabajar a la sanidad pública durante la pandemia.

"Han querido convertir las residencias en hospitales sin recursos materiales ni humanos y condenando a residentes no contagiados a un posible contagio", ha señalado Gabarda, que ha acusado al Consell de haber "privado" a esos mayores "de una atención sanitaria de calidad" en los hospitales.

La sanidad valenciana, ha dicho, "no se ha colapsado porque ustedes decidieron abandonar a su suerte a los que nos dieron la vida". "Han dejado a los profesionales de las residencias tirados y a nuestros mayores en la cuneta del olvido", ha criticado, con una gestión que "no ha sido ni aceptable".

Oltra ha replicado que no va a tolerar que se diga que en esta comunidad se ha abandonado a los mayores "porque no es verdad" y ha preguntado cómo calificaría la gestión en Madrid o Castilla y León, donde gobierna Ciudadanos, si la de aquí la ve inaceptable.

En la Comunitat, ha señalado, no han tenido que entrar bomberos a las residencias a encontrar fallecidos, y los profesionales "se han dejado la piel", como ella también al frente de la conselleria.

Ha recalcado que tanto ella como la responsable de Sanidad, Ana Barceló, han estado "al pie del cañón día y noche" y lo seguirá estando. "Mírense las comunidades donde gobiernan y después hablen", ha zanjado dirigiéndose a la parlamentaria de Cs.

La diputada del PP Elena Bastidas ha preguntado a Oltra sobre las actuaciones que se han realizado, se están realizando y se prevé realizar en las residencias de personas mayores y centros de día durante las diferentes fases de desescalada tras 566 muertos, una cifra "dramática" y ante las noticias sobre los rebrotes.

Oltra ha respondido que todas las actuaciones están reflejadas en un documento publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 1 de julio que detalla todas las fases.

REAFIRMA LA APUESTA POR LA CONCILIACIÓN

Asimismo, ante la pregunta de la también 'popular' Mª Luisa Mezquita sobre medidas de conciliación Oltra ha reafirmado la apuesta por la conciliación laboral y familiar y la corresponsabilidad, garantizando al PP que "se han tomado y se toman medidas".

"El trabajo de cuidar y criar sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres", ha lamentado Oltra, que ha admitido que la pandemia ha exacerbado la necesidad de conciliación por el cierre de centros escolares y ha destacado las 2.913 solicitudes presentadas a las ayudas de la Conselleria de Economía para los afectados, entre 600 y 300 euros.