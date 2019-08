Oltra cree que la reunión con Sánchez sitúa la posición de Compromís "más cerca de un 'sí' a la investidura"

Publicado 06/08/2019 12:53:47 CET

VALÈNCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coportavoz de Compromís y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha asegurado que la reunión que tanto ella como el diputado de la coalición en el Congreso, Joan Baldoví, mantuvieron este lunes con el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sitúa la posición de los valencianistas "más cerca de un 'sí' a la investidura" del líder socialista.

Así se ha pronunciado este martes Oltra al ser preguntada por los medios de comunicación, durante su visita en el albergue L'Assut de Antella (Valencia) a las personas con diversidad funcional intelectual que están participando en el programa de estancias vacacionales del IVASS.

"Es un paso importante, que situaba la posición de Compromís más cerca de un 'sí' a la investidura", ha subrayado Oltra, que cree que el acuerdo "a trazo grueso" se elaboró en la reunión, aunque ha puntualizado que lo enviarán por escrito para darle "formalidad".

En este contexto, ha señalado que mandarán lo que consideran que puede ser un "punto de encuentro". "Si es compartido por ambas partes, estaremos en el 'sí' a la investidura a Sánchez para que haya Gobierno lo antes posible, que es de lo que se trata", ha recalcado.

"La gente está muy harta, quiere que los políticos gestionen su voto. Necesitamos un Gobierno de España ya, porque sino la gente se va a enfadar mucho. La gente ya ha expresado su decisión a través de las urnas, no sé por qué tenemos que abocar a los ciudadanos a decir 'lo que has votado no me ha gustado, vota de otra manera'. Como no parece muy razonable, las personas que tienen que gestionar esta pluralidad tienen que hacerlo", ha subrayado Oltra.

Asimismo, ha aconsejado que los dirigentes nacionales "se miren en el espejo de lo que se ha hecho en la Comunitat Valenciana", donde tras la "experiencia positiva" de la legislatura 2015-2019 han "profundizado todavía más en la pluralidad" con el Gobierno del Botànic II, formado por PSPV, Compromís y al que se ha sumado en esta legislatura Unides Podem.

"Para nosotros fue una buena experiencia, fue el gobierno más estable desde que existe el autogobierno valenciano, y el que más proyectos de ley ha impulsado y se han aprobado", ha apuntado, aunque "sin querer dar lecciones a nadie".

Además, ha señalado que en una negociación hay que "partir de la base de que nadie tenemos verdades absolutas y siempre podemos aprender de otros enfoques". "Cuando uno parte de esta posición, que no se instala en sentirse por encima de los demás, es más fácil llegar a acuerdos", ha destacado.

"Partiendo primero del contenido, para qué queremos gobernar, luego el cómo y el quién es más fácil. Así lo hemos hecho aquí, de momento nos ha ido bien y, sobre todo, les ha ido bien a los valencianos", ha resaltado Oltra.