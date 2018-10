Oltra cree que la visita de Sánchez es una oportunidad para "apretar" en las reivindicaciones valencianas

Publicado 05/10/2018 14:07:40 CET

Dice que no hay "nada mejor que la inmersión" y agrega: "Esta semana hemos jugado de visitantes, la que viene en casa"

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha insistido este viernes en que es "una buena noticia" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a acudir a la celebración del 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, tanto para visibilizar "la fiesta de los valencianos" como las necesidades y capacidades de la región. "Es un buen momento para apretar, siempre es un buen momento para apretar para conseguir un trato justo", ha indiciado.

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha recurrido a un símil futbolístico para indicar que, además, estas reivindicaciones se realizarán "en casa": "Esta semana hemos jugado de visitantes --en referencia a la reunión en Moncloa--, la que viene en casa".

"Es bueno que venga, que escuche lo que los valencianos tenemos que decir", ha reiterado la vicepresidenta, que ha asegurado que "no hay nada mejor que hacer una inmersión para darse cuenta de cómo respira esta comunidad".

Respecto a esas reivindicaciones, Oltra ha hecho hincapié en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica tras reconocer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las diferencias de financiación entre la mejor financiada (del régimen común), que es Cantabria, y la peor, la Comunitat Valenciana, que recibe 800 euros menos por habitante.

"LA SUECIA MEDITERRÁNEA"

Así, ha indicado que si la Comunitat recibiera la financiación que va a Cantabria supondría tener 4.000 millones de euros más en los presupuestos autonómicos: "¿Saben lo que son? Es prácticamente todo el presupuesto de Educación, es cuatro veces el de Igualdad. Y eso comparado con las de régimen común, si comparamos con Euskadi podríamos montar aquí la Suecia mediterránea".

Oltra ha indicado que ese "desequilibrio" no está justificado, especialmente porque la Comunitat Valenciana tiene una renta per cápita inferior a la media y debería tener mayor financiación para compensarlo. "Yo no quiero que Cantabria tenga menos dinero, quiero que la Comunitat tenga más", ha precisado. Por ello, ha indicado que ese primer paso de reconocer "la injusticia" está "bien", pero ahora el Gobierno debe dar pasos para repararla.

Sobre las inversiones, ha indicado que el compromiso de alcanzar el 10% debe verse "reflejado en números" para, por ejemplo, ejecutar el Corredor Mediterráneo o conectar con ferrocarril el aeropuerto de Alicante, además de la gratuidad de la AP7. Asimismo, ha reclamado la regularización de la deuda acumulada por la infrafinanciación.

EL COMPROMISO EN DEPENDENCIA "SUENA BIEN"

Sobre el compromiso del Gobierno de incrementar hasta el 50% la financiación de la dependencia, ha indicado que "suena bien" ya que actualmente aporta el 12% cuando la ley marca que debe financiar la mitad.

Si el Gobierno se hiciera cargo de ese 50% supondría, según los datos de 2017, la llegada de 238 millones de euros, aunque la cifra sería superior con datos actualizados ante la nueva incorporación de beneficiarios, ha explicado Oltra, que han pasado de 40.000 en 2015 a los más de 70.000 actuales.

"Eso debe ponerse en los Presupuestos Generales del Estado, no sé si la idea es llegar al 50% este año o progresivamente", ha dicho, indicando que "cualquier avance es bienvenido".

Cuando los medios le han apuntado que el presidente, Ximo Puig, dijo que sería progresivamente y si ha hablado con él, Oltra ha contestado que lo hizo nada más acabar la reunión y ha precisado que, de hecho, estaba comiendo cuando recibió su llamada. Sobre la dependencia le dijo que se iría al 50% pero que no se había concretado de qué manera, en qué porcentaje, "probablemente de manera progresiva". Ella, ha agregado, sugirió que si se llegaba al 25% el primer año "estaría bien" pero no sabe si ese porcentaje es su sugerencia o el compromiso del presidente.