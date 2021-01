Oltra y Dalmau ven "plural" y "normal" que los partidos del Botànic propongan medidas diferentes frente al Covid

La dirigente de Compromís recuerda que las decisiones las toman "dos departamentos", Presidencia y Sanidad, "y no todo el Consell"

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, considera que las diversas posiciones de los partidos que integran el Consell del Botànic --PSPV, Compromís y Unides Podem-- sobre cómo hacer frente a la expansión de la Covid "no son medidas contrarias, sino distintos puntos de vista" fruto del "pluralismo". Por su parte el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, ha subrayado la importancia de que el gobierno "escuche las propuestas" que realizan "los partidos, la sociedad y sobre todo, los expertos" y ve "normal" que los partidos propongan medidas, incluso diferenciadas".

Así se han expresado ambos dirigentes, que han firmado este miércoles un convenio para facilitar el acceso a viviendas en alquiler a mujeres en situación de violencia de género, al ser preguntados por los medios por la imagen de "falta de unidad" en el ejecutivo autonómico al proponer las diversas formaciones que lo componen acciones diferentes para contener el virus en la Comunitat.

Al respecto, la vicepresidenta, consellera de Igualdad y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha recordado que las medidas que se están adoptando "no son decisiones del Consell", sino, "como ha dicho el propio president de la Generalitat", de dos departamentos: Presidencia y Conselleria de Sanidad.

"El Consell tiene sus acuerdos y decisiones, pero en este caso estas decisiones no se toman en el Consell, es importante distinguirlo. El Consell está formado por 12 personas y las decisiones que se están tomando para hacer frente a la pandemia, como dijo el presidente, dependen de dos departamentos, no del Consell en su conjunto", ha aseverado.

Y ha añadido: "La Comisión Interdepartamental no es quien tomas las decisiones; quien toma las resoluciones es quien las firma, lo dijo el otro día muy claro el 'president' y yo no voy a contradecirlo".

En todo caso, Oltra ha señalado que "las propuestas que se han hecho públicas responden a una visión plural que también hay en la sociedad. Forma parte de una sociedad democrática plural y es sano que la opinión pública conozca las propuestas que se plantean en esos órganos porque solo así se conforma una opinión pública libre y contrastada". "Forma parte intrínseca del pluralismo político, que es un principio fundamental en nuestra Constitución", ha insistido.

La vicepresidenta ha hecho notar que en la última reunión de la Interdepartamental, celebrada el 5 de enero, se acordó que se convocaría una nueva reunión esta semana. "A quien compete convocarla supongo que la convocará, aunque no tenemos noticias", ha reconocido.

La representante de Compromís cree relevante que se convoque, también para estudiar el avance de la pandemia, y ha asegurado que la coalición "reiterará" su propuesta de medidas más restrictivas --tanto a la Generalitat como al Gobierno de España-- para parar los contagios. Entre ellas, se incluye promover el teletrabajo, suspender la actividad de la hostelería, prohibir las reuniones de no convivientes, exceptuando los cuidados y la crianza, y confinamiento nocturno a las 20.00 horas con las excepciones que marca la actual normativa.

Sobre los ayuntamientos que están pidiendo a sus ciudadanos un autoconfinamiento voluntario, Oltra ha afirmado que "sin duda" es lógico teniendo en cuenta el contexto actual. Al respecto, ha instado a "no insenbilizarnos" antela cifra diaria de víctimas y ha resaltado que los 92 muertos comunicados ayer --la cifra más alta hasta el momento en una sola jornada-- son "mucho dolor".

"No podemos insenbilizarnos --ha proseguido-- ante esa cifra, ante los contagios, la ocupación plazas hospitalarias y de las UCI y ante el agotamiento del personal sanitario, que lleva casi un año luchando. No nos cabe más colapso en el sistema sanitario, son humanos y no pueden mas y no paran de reclamar que se tomen medidas más restrictivas. Agarrémonos a las certezas: sabemos que si no nos relacionamos más allá de las unidades de convivencia el virus se frena. Hagámoslo", ha reclamado.

Por su parte, Rubén Martínez Dalmau, de Unides Podem --formación que aboga por volver al confinamiento y parar toda actividad no esencial, colegios incluidos--, ha manifestado que este es "el reto más difícil al que s ha enfrentado nunca un gobierno del País Valencià y eso implica que el gobierno ha de estar más fuerte que nunca y actuar siempre a una siempre y una hoja de ruta que desde el principio se ha puesto sobre la mesa", "Tenemos que confiar en la capacidad del gobierno para poder lidiar con esta crisis tan dura", ha apostillado.

"AL GOBIERNO VALENCIANO NO LE TEMBLARÁ EL PULSO"

Y para ello ha animado a escuchar. "Es muy importante que escuchemos las propuestas que nos hacen los partidos, la sociedad... porque la lucha contra este virus es nueva para todos los gobiernos del mundo e implica que hay que tomar medidas pensando que la vida de las personas está en el centro de sus políticas". "Estoy convencido --ha dicho-- de que al gobierno valenciano no le temblará le pulso ni un milímetro a la hora de tomar las medidas que haya que tomar para luchar contra esta terrible pandemia".

Dalmau ha añadido que "los partidos proponen y el gobierno dispone". "Quien tiene la competencia para plantear los elementos de la lucha contra la pandemia es el gobierno valenciano y es normal que los partidos propongan medidas, incluso diferenciadas".

Sobre las propuestas que tiene previsto elevar Podemos, también al Ejecutivo nacional, el vicepresidente y conseller de Vivienda, ha puntualizado que no forma parte de la dirección del partido. No obstante ha comentado que cree que en la próxima Interdepartamental se "debatirán y verán los diferentes elementos que tienen que argumentar la decisión y no temblará le pulso para que la vida y la salud de las personas esté por encima de cualquier cosa".

Finalmente, Dalmau ha recordado que en la Comunitat ya hay una situación de "semiconfinamiento" y se han adoptado medidas --como el cierre de la hostelería a las 17.00 o el toque de queda a las 22.00 h-- para "paliar esta tragedia terrible". No obstante, ha asegurado que esas medidas "pueden y tendrán que ser evaluadas en el momento en que se decida".