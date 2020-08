Oltra defiende que la aportación del Consell a la dependencia ha subido un 57% "mientras la del Estado sigue bajando"

VALÈNCIA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado el "esfuerzo" presupuestario que se ha realizado durante los últimos cinco años en materia de dependencia, con una aportación por parte de la Generalitat que "se ha incrementado un 57,7% respecto al año 2015 y que en cinco años ha alcanzado la cifra de 2.941.404.469 euros".

La vicepresidenta ha explicado que entre 2015 y 2019 la aportación del Consell al sistema valenciano de dependencia "ha ido creciendo de forma progresiva, pasando de 474,6 millones en 2015 a los 748,3 millones que se aportaron el pasado año", mientras la aportación del Estado, en este mismo periodo de tiempo, "se ha reducido 1,2 puntos", ha informado la Generalitat en un comunicado.

Estas cifras, a su juicio, "evidencian el compromiso del Consell con las personas dependientes y sus familias", que "se habían sentido abandonadas durante años y que ahora ven reconocido un derecho que tienen por una ley que establece que el sistema de la dependencia debe ser cofinanciado a partes iguales por las autonomías y el Gobierno central, algo que en el caso de la Comunitat Valenciana no está ocurriendo".

La vicepresidenta ha indicado que la infrafinanciación del Estado en este ámbito "ha ido incrementándose año tras año hasta el punto de que la cifra acumulada desde 2015 asciende a un total de 1.269.401.047 euros que las arcas estatales ha dejado de aportar a la Comunitat Valenciana y que han sido asumidas por el Consell".

Oltra ha afirmado que esta "falta de implicación" del Gobierno central "es una realidad que también están denunciando entidades del sector, como es el caso de la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, que llevan reclamando a los distintos gobiernos españoles para que asuman su responsabilidad y destinen fondos a atender a las personas dependientes".

La Generalitat, ha explicado la consellera, "asume esta responsabilidad, como lo demuestran los 748 millones de euros que ha destinado en 2019 a financiar el sistema de dependencia frente a los 93,2 millones de euros que ha aportado el Gobierno español", es decir, "no solo no se ha incrementado respecto a años anteriores, sino que en 2019 se redujo 1,2 puntos respecto a 2015". "No llega a cubrir ni el 15 por ciento, muy lejos del 50% previsto en la memoria económica de la ley", ha agregado.

De manera global, desde 2015 el Estado ha destinado a la atención a las personas en situación de dependencia de la Comunitat Valenciana un total de 402.602.374 euros mientras que Igualdad ha aportado cerca de 3.000 millones de euros.

Asimismo, Oltra ha remarcado que las personas dependientes de la Comunitat Valenciana "tienen uno de los mejores índices de cobertura del conjunto del Estado español, gracias a un incremento en las cuantía de las prestaciones, que ha sido asumido totalmente por el Consell, que en 2019 ha destinado 371 millones al pago de prestaciones económicas y 470 para el coste de los servicios".

PERSONAS ATENDIDAS

Pese a la "escasa" aportación por parte del Estado, desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "se continúa trabajando para atender al máximo número de personas en situación de dependencia solicitantes de este tipo de ayuda o prestación", ha defendido Oltra.

Así, según el último balance publicado en la página web de la Conselleria, en estos momentos hay 96.586 personas dentro del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana, con 2.687 nuevas solicitudes y 3.106 valoraciones realizadas durante el mes de junio.

La vicepresidenta ha subrayado que el sistema de atención a la dependencia "ha continuado funcionando durante el estado de alarma decretado por la Covid-19 para que la gestión y la tramitación de las prestaciones y servicios a las personas en situación de dependencia continuara prestándose y no se vieran resentidas".

"Esta gestión ha sido reconocida por la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales en su último informe en el que analiza los últimos datos del Imserso sobre el Sistema de la Dependencia hasta el 31 de mayo, y que concluye que la Comunitat Valenciana, junto a Canarias y Asturias, son las únicas autonomías en las que aumentaron las personas con derecho a recibir una prestación o servicio durante el estado de alarma, siendo la Comunitat la única que logró aumentar el número de solicitudes junto a Canarias", ha finalizado.