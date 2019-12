Oltra dice que "algunos apuntan y otros pegan las palizas" tras la agresión homófoba a un edil de Compromís en Burjassot

Publicado 20/12/2019 15:21:31 CET

VALÈNCIA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha condenado este viernes la agresión homófoba sufrida por un concejal de Compromís en Burjassot (Valencia) y ha señalado que ese es el problema que surge cuando en política se "minimiza" el derecho sexual y afectivo: "Algunos apuntan y otros pegan las palizas".

En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha criticado que esa paliza tiene "un componente homófobo clarísimo" ya que han insultado y pegado al edil "por su orientación sexual".

"Este es el problema cuando en la política minimizamos el derecho y la libertad de las personas a su orientación afectiva, sexual y de género. Algunos apuntan y otros pegan las palizas. Cuando hay un discurso homófobo, hay gente que se piensa que ese discurso legitima las palizas", ha insistido.

Además, ha subrayado que el Consell "seguirá trabajando para vivir en una sociedad en la que todo el mundo sea respetado independientemente de su condición de carácter sexual o de cualquier otra índole".

Compromís también ha condenado esta agresión y ha lamentado la existencia de discursos de odio dentro de las instituciones: "El odio y la intolerancia no tienen cabida en nuestra sociedad, por ello, rechazamos y lamentamos que dentro de nuestras instituciones haya políticos que con sus discursos homófobos, machistas y racistas, legitimen la violencia y fomenten el odio contra las personas por razones de orientación sexual, de género o de color de piel".

Según los datos del Observatorio Valenciano Contra la LGTBfobia, el número de agresiones por motivos de orientación sexual e identidad y expresión de género en 2019 ha aumentado un 43% respecto al año anterior, "una preocupante situación que hay que detener con urgencia, no permitiendo que se dé ni un paso atrás en la defensa de los derechos humanos".

"Por este motivo, desde Compromís vamos a presentar iniciativas en Corts y otras instituciones para condenar estas agresiones lgtbifóbicas e instar al gobierno central a aprobar una Ley LGTBI estatal que desarrolle medidas contra los delitos de odio y la discriminación de las personas LGTBI".

El concejal de Compromís en Burjassot Àngel Vázquez ha denunciado en su Twitter haber sido objeto de una agresión homófoba por parte de dos personas que le han dado una paliza "al grito de maricón de mierda".

"Buenas noches. Hoy he ido a cenar con mis compañeros de máster. Ese ha sido mi delito. Ese y llevar el pelo largo. Cuando estaba volviendo a casa, buscando mi coche, me he cruzado con dos energúmenos que me han pegado una paliza al grito de 'maricón de mierda'", ha explicado.

Según ha relatado, mientras le gritaban "marica, asqueroso de mierda" le agredieron y le partieron el labio, las dos cejas y las gafas. "Quitando el susto, estoy bien. Un pequeño derrame ocular, inflamación del labio y sangre por todas partes. ¿Podría haber sido peor? Sí. ¿Que estoy acojonado? También", ha agregado.