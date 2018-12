Oltra dice que el Consell ha sido "absolutamente correcto e impoluto" en sus comunicaciones oficiales sobre Intu

Publicado 14/12/2018 14:55:50 CET

Defiende la ordenación de recursos del Parque Natural del Turia porque había "un vacío legal" y se da "seguridad jurídica"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes, al ser preguntada sobre la imagen ofrecida por la Generalitat al grupo inversor Intu, que el Consell se expresa a través del Diari Oficial de la Generalitat y realiza una labor de difusión en sus cuentas oficiales en redes sociales y "en ellas ha sido absolutamente correcto e impoluto".

Así se ha pronunciado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell en relación a la polémica generada con esta multinacional que proyecta el macrocentro comercial Intu Mediterrani en Paterna tras el tuit del director general de Comercio, Natxo Costa, con la etiqueta #Intugohome.

La portavoz del Consell, que se ha remitido a las palabras al respecto del presidente, Ximo Puig, y del conseller de Economía, Rafa Climent, ha remarcado cuáles son las "herramientas de expresión" oficiales del Ejecutivo valenciano y ha puesto en valor "la cuenta de resultados políticos en inversión extranjera" en la Comunitat, que en 2017 superó la de los años 2012 a 2014, ha apuntado.

Ha señalado que "todas las empresas saben que este es un territorio seguro y atractivo para invertir" en el que "no se piden mordidas a la gente". "Nos avala el trabajo", ha reiterado, y "cualquier empresa extranjera sabe que este es un territorio donde merece la pena invertir y hay seguridad jurídica, las cosas se hacen conforme a la ley", ha defendido.

Así lo ha recalcado al ser preguntada sobre la acusación de Intu al Consell de hacer "trajes a medida" para paralizar el desarrollo del macrocentro como con el informe desfavorable emitido por la Comisión de Medio Ambiente "sobre una cuestión ya aprobada", el Plan de Acción Territorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) o la modificación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Turia, que prevé la inclusión de La Mola dentro del parque natural.

Para la compañía, "los cambios de regulación realizados por la Generalitat Valenciana y las repetidas declaraciones públicas de rechazo al proyecto por parte algunos de sus máximos responsables, configuran un escenario de manifiesta inseguridad jurídica y total falta de responsabilidad política inadmisible en un sistema democrático de derecho".

Oltra ha defendido la ordenación de recursos del Parque Natural del Turia porque no estaba hecha y había que cumplir la ley. "La inseguridad jurídica no está en tener la herramienta, sino en no tenerla", ha indicado, remarcando que hasta ahora lo que existía era "un vacío legal" y ahora se proporciona seguridad jurídica permitiendo "que todo el mundo sepa cuáles son las reglas de juego" y que esa zona de influencia del Parque Natural del Turia no se vea "resentida" por actividades que puedan dañarla.