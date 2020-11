Oltra dice que la relación con el PSPV es "mejorable" y pide que "se escuche más a Compromís" para "tomar decisiones"

Insiste en tomar medidas "más restrictivas" y aboga por el cierre de bares y restaurantes, "como han hecho otras comunidades autónomas"

VALÈNCIA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido que la relación con el PSPV es "mejorable" y ha reivindicado que "se escuche más a Compromís a la hora de tomar decisiones y llegar a acuerdos". Asimismo, ha señalado que el "acercamiento" de los socialistas a Ciudadanos en las negociaciones de los presupuestos "aleja los objetivos que Compromís se marca en las cuentas".

Así se ha manifestado Oltra en una entrevista en À Punt, recogida por Europa Press, en la que ha remarcado que "en un gobierno de coalición, las cuestiones importantes se hablan y se acuerdan", y ha abogado por "mejorar la interlocución, la participación en los acuerdos y el hecho de saber la opinión del conjunto del Consell".

Sobre la "corrección de errores" a causa de "la falta de 21 millones" en el presupuesto de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Oltra ha apuntado que "no era solo esa cuestión, sino las 199 hojas de corrección de errores". "Todas las secciones estaban mal, era un problema más grande", ha lamentado.

La vicepresidenta del Consell ha indicado que "las alarmas saltaron cuando se publicó el proyecto de presupuestos en la web", ya que "no cuadraba ningún número". Por ello, ha justificado que no acudiera el miércoles a su comparecencia en Les Corts porque, ha defendido, "los diputados tenían que tener tiempo para estudiar y ver" las cuentas. "No sería justo comparecer el mismo día que se presentara el presupuesto", ha agregado.

Preguntada por las causas, Oltra ha defendido que "tendrá que explicarlas el conseller de Hacienda, Vicent Soler" y ha mostrado su "desacuerdo" con el procedimiento, porque "pasan cosas como estas". "Negociar con la presión de no entender que es el acuerdo el que marca el plazo y no el plazo el que marca el acuerdo da a estas cosas que no deberían pasar", ha afirmado, al tiempo que ha lamentado la "poca cultura de gobierno de coalición".

No obstante, ha expresado su "satisfacción" por un presupuesto que ha calificado de "histórico". "De los 800 millones que nos encontramos en 2015 hemos pasado a 2.000 millones", ha destacado, y ha apuntado a que "todo ello es gracias al esfuerzo presupuestario y de gestión".

Por todo ello, ha reivindicado que en el Consell "se escuche más a Compromís a la hora de tomar decisiones y llegar a acuerdos" y ha defendido que su formación "es una parte fundamental en el Consell" y "fue determinante en el cambio político del 2015 y en la renovación del Botànic en 2019".

"LAS MEDIDAS NO SON SUFICIENTES"

Por otra parte, la vicepresidenta del Consell ha insistido en que las medidas que la Comunitat Valenciana ha tomado en los últimos días para frenar la pandemia de coronavirus "no son suficientes" y ha abogado por "ir más allá". Así, se ha mostrado partidaria de "aprobar medidas más estrictas, como ya han hecho otras autonomías españolas y países europeos". "Prefiero unas medidas más estrictas ahora, que ir a un colapso en unas semanas", ha afirmado.

En este sentido, ha defendido el cierre de los bares y restaurantes, "como han hecho comunidades autónomas como el País Vasco y Murcia y países como Alemania, Francia y Bélgica".

"Tenemos que hacer un esfuerzo para poder mantener la máxima normalidad laboral y académica, y que los niños y las niñas puedan seguir yendo a la escuela, pero si los espacios de sociabilidad como bares y restaurantes tienen que cerrar durante un tiempo, el dinero que nos ahorramos de no tener pacientes a las UCI los podemos destinar a este sector económico", ha asegurado.

Oltra ha subrayado que "si la respuesta es quitar una tabla del bar, no es insuficiente" y ha apostado por avanzar el toque de queda "cómo han hecho otras comunidades autónomas, basándose en criterios científicos". "Es el momento de tomar medidas más estrictas, porque la gente está muy cansada y frustrada", ha señalado.

"El confinamiento fue durísimo y, en mi opinión, hicimos una desescalada demasiado rápida. Cuando parecía que salíamos del túnel, volvemos a entrar. Y cuando la gente no ve el horizonte, se frustra y se enfada", ha indicado Oltra, que ha remarcado que las nuevas restricciones "no las ha aprobado el Consell, sino que son una resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública".

Finalmente, ha reconocido que, en la primera oleada, "el problema más grave fue la falta de material" y ha defendido que "ahora, en la segunda ola, se ha mejorado en la gestión de la crisis y la situación está más controlada, a pesar de que las cifras sean negativas".