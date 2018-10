Oltra espera que Sánchez atienda las peticiones "justas y necesarias" de la Comunitat

Publicado 02/10/2018 13:00:41 CET

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha manifestado que el Consell tiene "la esperanza" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, atienda las peticiones "justas y necesarias" que el 'president' Ximo Puig le trasladará este miércoles en un encuentro que mantendrán en la Moncloa.

Así lo ha indicado Oltra a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de las III jornadas 'Los Servicios Sociales desde la Educación Social', al ser preguntada por si espera que haya compromisos de Sánchez con la Comunitat, tras su encuentro de este miércoles con el presidente de la Generalitat.

Al respecto, ha afirmado que "expectativas todas y esperanzas muchas también" y ha explicado que Puig trasladará al presidente del Gobierno varias propuestas planteadas desde las diferentes consellerias.

Ha puntualizado que la reivindicación "troncal" es un sistema de financiación "justo" y la regularización de la parte deuda que "no se ha producido por el despilfarro y la corrupción, sino que se debe a la infrafinanciación".

En este sentido, ha señalado que es "importantísimo" que esa parte pase a la Administración General del Estado porque "no es un problema de la Comunitat Valenciana", que "es la comunidad que menos gasto tiene de toda España". Por tanto, ha remarcado que "no es un problema de gasto, sino de ingresos" y ha defendido que esa asunción de parte de la deuda "no aumenta el déficit de España porque está todo integrado" y para la Comunitat sería "un aligeramiento".

Por otro lado, Oltra ha indicado que también se pedirá a Sánchez "inversiones justas" en los Presupuestos Generales del Estado porque "no puede ser que la Comunitat Valenciana siempre sea la última en inversiones". "Queremos unas inversiones justas atendiendo a nuestro peso poblacional, nuestras necesidades y a nuestro peso económico y a lo que representamos en el PIB en el arco mediterráneo", ha subrayado Oltra.

Otros temas que se pondrán encima de la mesa son cuestiones relacionadas con la fiscalidad o un pacto por el Agua. Se trata, según la vicepresidenta, de abordar "temas que son troncales e imprescindibles para los valencianos y que forman parte de esa agenda política prioritaria"

ÁMBITOS SOCIALES

En cuanto al ámbito social, Oltra ha puesto el acento en la necesidad de que la Administración General del Estado financie el 50 por ciento de la atención a la dependencia, "tal y como marca la ley de autonomía personal", y que las personas que cuidan a las personas en situación de dependencia vuelvan a cotizar en la Seguridad Social.

Asimismo, ha reivindicado "una política común de atención a la infancia que viene en este momento no acompañada a nuestro país huyendo de situaciones de guerra, de persecución y terribles en sus países" y la homologación de las condiciones personal sanitario y del personal social.

"Tenemos la esperanza de que el presidente del Gobierno de España atienda unas peticiones que son justas, necesarias y que desde luego nos colocarían como el resto de ciudadanos de España. Nosotros no queremos ser más que nadie, pero estamos hartos de ser siempre los últimos de todo y no queremos ser ciudadanos españoles de segunda", ha zanjado.