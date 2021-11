Oltra lanza un mensaje frente al aumento de contagios por Covid: "Es muy incívico no vacunarse"

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha querido lanzar un mensaje este viernes frente al aumento del contagios por Covid-19: "La gente que no se ha vacunado debe vacunarse, no solo se pone en riesgo su vida sino que pone en riesgo la salud y la vida de los demás". En su opinión, "es muy incívico no vacunarse si uno no tiene una razón física médica de intolerancia".

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al se preguntada por cómo se va a afrontar la Navidad frente a la pandemia.

Oltra ha insistido en que "el que puede vacunarse y no se vacuna no está teniendo una actuación cívica" y ha recordado que "hay millones de personas en este mundo que quieren vacunarse y no pueden" y sin embargo, "aquí que tenemos acceso a la vacuna hay gente que decide que no se vacuna", ha lamentado.

La vicepresidenta ha avanzado que se van a "reforzar los puntos de vacunación" y que irán "donde haya personas y aglomeraciones a vacunar". Asimismo ha pedido a las personas que si conocen a alguien que no se ha vacunado le convenzan para se vacune: "es la manera que tenemos que vencer al virus", ha remarcado.

"Lo otro ya lo conocemos, llevamos dos años y es un desastre emocional y económico ir a restricciones", ha incidido.

De cara a las fiestas navideñas, la Conselleria de Salud Pública ya está trabajando y también se está estudiando el "encaje jurídico" del pasaporte Covid. Oltra entiende que "cuando todo eso esté más o menos claro habrá una comisión interdepartamental en la que se valorará cuales son las actuaciones" que se van a llevar a cabo.