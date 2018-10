Oltra niega "desencuentro" con Bravo y dice que cuando conozca su propuesta sobre violencia de género opinará

Publicado 02/10/2018 12:05:16 CET

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha negado este martes que se haya producido un "desencuentro" entre ella y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, por el nuevo proyecto de este departamento autonómico en materia de violencia de género y ha señalado que cuando conozca esa iniciativa opinará sobre ella.

"No hay ningún desencuentro, no hay ninguna historia. Simplemente, cuando conozca la propuesta opinaré", ha afirmado la también portavoz del Ejecutivo valenciano.

Oltra, que ha participado en la inauguración de las III jornadas 'Los Servicios Sociales desde la Educación Social', se ha pronunciado de este modo preguntada por si se ha producido un desencuentro entre ella y Bravo a partir de la propuesta de Justicia de crear jefaturas especializadas en violencia de género en las tres provincias de la Comunitat Valenciana.

"No hay tal desencuentro. A mí ayer me preguntaron sobre una propuesta que yo desconozco y yo tengo la costumbre de no opinar de lo que desconozco. Ya sé que en política eso es difícil de entender porque todo el mundo opina sobre muchas cosas, las conozca o no las conozca, pero no es mi estilo. Yo opinar sobre algo que desconozco no puedo hacerlo" y "me parece que es muy irresponsable", ha subrayado.

Mónica Oltra ha agregado que cuando este lunes le pidieron su opinión sobre ese asunto señaló que "desconocía la propuesta porque no se había tratado en las últimas reuniones que había habido".

"Ni bien ni mal, simplemente era una explicación. Igual es que yo me explico demasiado y cuando me preguntan siempre me veo en la obligación de dar una contestación a lo que me preguntan pero a veces no puedo", ha expuesto la vicepresidenta.

"NADA MÁS"

La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas ha insistido en que con las declaraciones que hizo ayer "estaba intentando explicar por qué no podía contestar a lo que me estaban preguntando" y "nada más", dado que "no conozco la propuesta". Ha repetido que cuando la conozca opinará.

Mónica Oltra ha comentado que no ha podido hablar todavía con Gabriela Bravo de este asunto. "Hablar no hemos podido hablar porque yo ayer estuve en los Premios Artes Escénicas de la Generalitat valenciana y acabé a la 1.00 de la mañana. No son horas de llamar a nadie y esta mañana hemos comenzado muy pronto aquí", ha detallado.