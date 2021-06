Oltra sobre la petición de Aerte: "Hay espacio para ir avanzando y cuando se pueda hacer, se hará"

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este miércoles, sobre la petición de la patronal de la residencias Aerte de que se permita el contacto físico entre los familiares y los residentes por la protección que supone la vacuna y la mejora de la situación epidemiológica de la Comunitat Valenciana, que hay "espacio para ir avanzando" y "cuando se pueda hacer, se hará".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios al ser preguntada, tras la presentación de la imagen del Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, por la petición de la entidad, que ha criticado el mantenimiento de los protocolo pese a ser la región de Europa con menos incidencia de covid y que eso no se refleje en un cambio de la normativa hacia la normalidad cuando "los profesionales y las familias están agotados".

"Esto irá en función de lo que digan las autoridades sanitarias. El contacto no es que no se dé en las residencias, es que no se debe dar en la población general tampoco", ha dicho, al igual que se debe seguir con las mascarillas.

"En el momento en que las autoridades y expertos sanitarios digan que el contacto físico ya no es peligroso, entonces la población general y también en las residencias podremos cambiar estos hábitos de privación sensorial a los que todos estamos sometidos, porque a todos nos ha tocado la distancia y eso también afecta a todos emocionalmente".

En todo caso, ha admitido que la situación es las residencias es "abismalmente mejor que hace meses", con muchas semanas ya sin registrarse fallecidos por covid, por lo que cree que hay "espacio para ir avanzando en esta línea, según avanza también la vacunación masiva para ser optimistas y cuando se pueda hacer, se hará", ha concluido.

Preguntada por si también se reducirían las cuarentenas, como solicita Aerte, Oltra sostiene que es "algo anecdótico porque no hay aislamiento con los vacunados, eso puede afectar a un caso puntual donde no esté la pauta completa en su conjunto, pero es anecdótico".

En este caso, la patronal cree no está justificada la reserva de plazas libres para posibles aislamientos y que tampoco debe mantenerse la obligación de hacer aislamiento de diez días a personas vacunadas que ingresan en un centro si no tiene un 95% de vacunación ni impedir los ingresos en centros, aunque haya algún caso positivo ya que estas situaciones están bajo control.