Oltra pide que "no se impaciente nadie" con las negociaciones del Botànic II: "Esto tiene sus fases"

Publicado 07/06/2019 13:14:16 CET

Se despide de la prensa en su último pleno de la legislatura: "Como dice la canción, 'nos vemos en los bares'"

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta en funciones de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha pedido "que no se impaciente nadie" con las negociaciones para la configuración del nuevo gobierno autonómico, el Botànic II, porque "esto tiene sus fases" y "el calendario está fijado".

La también líder de Compromís ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell preguntado por la lectura institucional que hace sobre las conversaciones para conforman un pacto de gobierno entre PSPV, la coalición de la propia Oltra y Unides Podem.

Tras recordar que el ejecutivo no valora las negociaciones porque es "una cuestión de de partido", ha agregado que este es un Consell "muy esperanzado en general", al igual que ella en particular. Y ha agregado: "El calendario está fijado y el pleno de investidura convocado para el 12 de junio. Esto tiene sus fases".

Sobre el número de conselleries que tendrá el futuro Botànic ha insistido en que "el organigrama ha de adaptarse al qué". "Primero es el qué, luego el cómo y después el quién y el cómo no tiene estar en función del quién sino del qué; la secuencia es qué, cómo y quién", ha argumentado Oltra, que ha apuntado entre risas: "No sé si me explicó, yo creo que sí, ya tenemos memes y cachondeitos".

Mónica Oltra ha aprovechado la última comparecencia como portavoz del Consell en esta legislatura --dado que el viernes que viene no habrá y la semana siguiente previsiblemente se pondrá en marcha el nuevo Consell-- para agradecer a los periodistas estos cuatro años en los que ha intentado "llevar esto desde el humor y el amor".

"He aprendido mucho de ustedes, me lo he pasado muy bien; muchas gracias por haberme facilitado la tarea y, como dice la canción, 'nos vemos en los bares'", ha finalizado.