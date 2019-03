Oltra tras reunirse con Puig: "El presidente me ha comunicado que cuando tenga la decisión, seré la primera en saberlo"

Publicado 04/03/2019 13:05:29 CET

VALÈNCIA, 4 Mar.

La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oktra, ha asegurado a su salida de la reunión con el 'president', Ximo Puig, que el jefe del Consell le ha comunicado que cuando tenga la decisión tomada sobre si adelanta las elecciones autonómicas en la Comunitat, ella será "la primera en saberlo".

Oltra se ha pronunciado en estos términos en atención a los medios de comunicación a las puertas del Palau de la Generalitat tras mantener una reunión con Puig, que ha durado aproximadamente una media hora, para abordar el posible adelanto electoral y una coincidencia con las generales del 28 de abril.

La vicepresidenta ha asegurado que ella será la primera en saber la decisión cuando Puig la tome. Preguntada por sus sensaciones tras el encuentro ha asegurado: "Las sensaciones me las quedo para mí, igual que la conversación con el 'president'; en todo caso me quedo con la conclusión de que cuando tenga la decisión tomada, me avisará", ha manifestado.

Interpelada por cuál es el plazo límite, ha dicho que "obviamente tiene que ser hoy, aunque todavía queda mucho". Insistida por si mantiene su oposición a ese posible adelanto y si así se lo ha trasladado a Puig, ha admitido que ella le ha comunicado su opinión y que sobre eso "él quiere reflexionar".

"Es algo normal en el debate político y entre personas que se profesan un afecto y una lealtad importante y sobre lo que le he dicho, reflexionará y tomará opinión. Mi opinión la diré con una decisión tomada, pero estoy a favor de todo lo que convenga a los valencianos", ha zanjado.

Oltra volvió el sábado a descartar el adelanto electoral en la Comunitat Valenciana para que coincidan con las generales y aseguró que, en cualquier caso, en la coalición saldrá "el 26 de mayo o el 28 de abril a ganar la Generalitat para que la legislatura que viene sea la legislatura de la transformación".