Oltra: "Si ni siquiera puedes participar de la toma de decisiones, no puedes asumirlas como tuyas"

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado que durante la primera ola de la pandemia asumió el perfil en el que se le colocó "sin rechistar" y ha asegurado que "la corresponsabilidad en las decisiones exige participación": "Si ni siquiera puedes participar de la toma de decisiones, no puedes asumirlas como tuyas".

Así se ha expresado Oltra en una entrevista este martes en Plaza Radio recogida por Europa Press en la que ha lamentado que la comisión interdeparamental del Consell no se reúna desde el 23 de marzo, por lo que ha agregado: "No es que yo me apartara, es que se me dejó de requerir".

La vicepresidenta ha indicado, sin embargo, que la comunicación a nivel institucional funciona "con normalidad" --el viernes y este lunes se reunió el pleno del Consell-- y ha incidido en que está "a la espera de una comunicación más bilateral" entre el president, Ximo Puig, y ella.

Preguntada sobre si cree que Puig "no tiene intención de arreglar la situación de falta de comunicación", ha manifestado: "Yo espero que no, y que cuando encuentre el tiempo, el espacio y la predisposición nos podamos banalizar". Sobre si la relación está rota, ha indicado: "Esto lo dejo para los ámbitos más personales. Yo espero que no, sinceramente".

Al respecto, Oltra ha confirmado que se enteró por la prensa de la puesta en marcha de los hospitales de campaña, aunque ha explicado: "Entiendo que con las prisas y la premura estas cosas pueden pasar. No debería ser así, pero en aquel momento lo entendí. Cuando llueve sobre mojado es cuando las cosas no se aceptan igual".

En este sentido, ha incidido en volver a la "cultura del diálogo, de la participación y de tomar decisiones de manera solidaria" y ha apostado por "buscar espacios para que las diferencias encuentren el cauce para tomar decisiones". "La diferencia no tiene porqué ser sinónimo de división", ha agregado.

CRIBADO MASIVO EN RESIDENCIAS

Por otro lado, ha explicado que se lleva trabajando desde el verano en un "cribado masivo" a las residencias, que ha considerado que empieza a ser "perentorio". Así, ha indicado que está trabajando con Sanidad para llevarlo a cabo.

En este sentido, ha abogado por hacer "pruebas periódicas al personal", ya que para las personas mayores resultan "muy invasivas" y les puede ocasionar "un perjuicio". Además, ha recordado que los trabajadores en este caso son "el vector" ya que "el virus no viaja por el aire hasta la residencia".