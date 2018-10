Oltra sobre el tuit de Nomdedéu a Ortiz: "No es un insulto ni una alusión personal sino una metáfora de su denuncia"

Publicado 20/02/2018 13:02:33 CET

VALÈNCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell y colíder de Compromís, Mónica Oltra, ha pedido este martes "no sacar de quicio" el tuit que escribió el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, sobre la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, porque "no es un insulto machista ni una alusión personal" sino "una metáfora" para explicar las actuaciones de la dirigente popular.

Oltra, tras presidir el acto de presentación de los recursos educativos para un consumo responsable con el uso de las nuevas tecnologías, se ha referido así al tuit de Nomdedéu en el que señala que el PP "querría cambiar a Bonig pero la alternativa es como un chimpancé con una ballesta" junto a una noticia sobre Eva Ortiz.

Al respecto, ha replicado que "no hay que confundir los términos" porque "se está diciendo que ha llamado chimpancé" a Ortiz y "eso no es así" porque "las metáforas sirven para explicar determinadas decisiones". De hecho, ha esgrimido que "si alguien dice 'has entrado como un elefante en una chatarrería' no te están llamando elefanta te están diciendo que has tenido poca empatía y a lo mejor poca reflexión a la hora de decidir".

Del mismo modo, ha continuado, "cuando te dicen que has actuado como un mono con ballesta te está diciendo que has actuando de manera imprevisible y con mucho peligro". "Es lo que significa esta expresión", ha aclarado.

Por eso, ha insistido en que no hay que "quedarse en el significante y sacar esto de quicio y decir que le ha insultado de una manera machista cuando no tiene nada que ver con lo que quiere decir la expresión".

Así, ha recalcado que el mensaje se refería a que Ortiz tiene "mucho peligro" cuando ha presentado una denuncia contra el Consell "llena de falsedades" en la que "no están bien sumados los números" y con la que cree que "ha disparado sin apuntar previamente como hace un mono como una ballesta".

"Obviamente no es una alusión personal ni tiene connotaciones machistas sino que viene a raíz de una noticia y un titular que decía que el propio PP está abochornado con las inexactitudes y falsedades con que se ha hecho esta denuncia", ha apostillado.