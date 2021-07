Oltra ve "lógico" que se incorporen al toque de queda los municipios que han entrado en la alerta que lo motivó

Aboga por "mantener las medidas protectoras" frente a la pandemia: "Nuestro objetivo principal es la salvaguarda de la salud y la vida"

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha considerado este miércoles "lógico" que se incorporen al toque de queda decretado en 32 municipios de la Comunitat Valenciana para frenar la expansión de la Cobid-19 aquellas localidades que después de la adopción de esta medida hayan alcanzado "el nivel de alerta" que motivó esa decisión. Asimismo, ha indicado que actuar de este modo supone respetar "el principio de igualdad a la hora de aplicar las medidas" dirigidas a controlar la pandemia.

La también portavoz del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas se ha pronunciado de este modo tras participar en el Ayuntamiento de València en la recepción ofrecida a defensores de los Derechos Humanos incluidos en el Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida de estas personas, preguntada por la solicitud que la Generalitat ha hecho al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para pedir la autorización que permita extender ese toque de queda.

El ejecutivo autonómico se ha dirigido ya al TSJCV para pedir la autorización que posibilite extender el toque de queda a más municipios con el objetivo de continuar frenando el impacto de la Covid-19. El pasado 12 de julio, el alto tribunal valenciano ya dio el visto bueno a la restricción de la movilidad nocturna entre las 1.00 y las 6.00 horas en 32 localidades de más de 5.000 habitantes con mayor riesgo epidemiológico por Covid-19.

Mónica Oltra ha señalado que este martes la consellera de Sanidad, Ana Barceló, le indico que se iba a "llevar al TSJCV la solicitud" aunque ha apuntado que "aún no estaban claras las medidas".

Tras ello, la vicepresidenta ha afirmado que "parece lógico que los municipios que han entrado en un nivel de alerta" como el "que motivó el toque de queda, la restricción de la movilidad nocturna hace dos semanas, sean incorporados" a esa medida. Ha agregado que si no se hiciera de ese modo se estaría "rompiendo el principio de igualdad a la hora de aplicar las medidas" frente a la pandemia.

Oltra, que ha expuesto que desconoce "qué otras medidas pueden estar ahora mismo en refrendo del TSJCV", ha recordado que este jueves la Generalitat celebrará una reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la Covid-19 y ha dicho que en ella se pondrán "encima de la mesa todas las medidas protectoras que hacen falta en este momento".

La responsable autonómica ha destacado que este es un momento "en el que los contagios siguen subiendo, las hospitalizaciones siguen subiendo y la ocupación se UCIS sigue subiendo", por lo que ha abogado por "mantener las medidas protectoras" frente a la Covid-19. "Tenemos que mantener las medidas protectoras porque nuestro objetivo principal es la salvaguarda de la salud y de la vida", ha asegurado.

Preguntada por si el Consell se plantea mantener las restricciones que hay o ampliarlas a nuevos municipios, Mónica Oltra ha expuesto que "ampliar a nuevos municipios quiere decir que mantienes lo que hay". "Lo que estás aplicando al municipio que está en una situación de alerta que pasa a alerta tres" es "lo mismo que le has aplicado a otro hace dos semanas", ha insistido.

Así, ha dicho que esa manera de proceder "es para mantener la lógica" y "el criterio de hace dos semanas", además de resaltar que "ahora hay más municipios que cumplen esos criterios porque ha aumentado el contagio" en esas poblaciones.

La portavoz ha añadido que "puede ser que haya otros" términos municipales en los que se ha podido reducir el contagio "que salgan de esa lista" de toque de queda, pero ha precisado que eso es algo que ella no sabe y ha emplazado a la Interdepartamental de este jueves para conocer los datos y las medidas que se plantean. "Puede ser, no lo sé. Eso lo veremos mañana al ver los datos técnicos", ha señalado.

"INFORMES TÉCNICOS"

Respecto a qué municipios podrían verse en esa situación, Oltra ha respondido que no lo sabe y ha remitido de nuevo a la próxima reunión. "No sé. Eso lo explicarán mañana. Habrán hecho los informes técnicos. Yo en este momento los desconozco", ha manifestado.

Igualmente, preguntada por las restricciones que se podrían adoptar y por si serían las mismas que hay vigentes u otras nuevas, la responsable autonómica ha emplazado a la Interdepartamental.

"Mañana hablaremos esto en la reunión Interdepartamental, en todo aquello que no afecta a los derechos fundamentales y, por tanto, que no tiene que pasar por el TSJ. Básicamente los ámbitos de actuación son horarios y regulación de determinados sectores. En principio, para atrás no vamos a ir", ha declarado.