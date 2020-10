Oltra sobre la violación a una menor en la Safor: "Somos una sociedad enferma. Hay que sanarla a través de la educación"

VALÈNCIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidente del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha destacado este martes, tras conocerse la violación en grupo a una menor en un municipio de la comarca valenciana de la Safor, que "hay un problema serio de actitud hacia las mujeres" y ha considerado que la actual es "una sociedad enferma".

Así, ha instado a trabajar para sanarla "a través de la educación" y ha reiterado que "los niños y niñas y adolescentes no pueden educarse en la pornografía". En esta línea, ha subrayado que el porno "no se puede trasladar a la vida real" como no se hace con las películas de acción. "Uno no va a tiros por la calle trasladando las películas de acción", ha apuntado.

Oltra se ha pronunciado de este modo tras participar en la presentación del programa 'Agermanament Valencià Comunitari' para la acogida de personas refugiadas, preguntada por dicha agresión sexual y por la detención de tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, como presuntos autores.

La responsable autonómica ha expresado la "condena más absoluta" a este tipo de hechos y ha resaltado que en la Comunitat Valenciana, se han conocido tres agresiones similares "en muy poco tiempo", por lo que ha manifestado que "hay un problema serio".

A este respecto, Mónica Oltra ha comentado que "hay un problema serio de actitud hacia las mujeres". "Cuando se agrede a las mujeres sexualmente o físicamente o se las mata somos una sociedad enferma. Esto hay que sanarlo a través de la educación", ha expuesto, a la vez que ha indicado que "nuestros niños y niñas y adolescentes no pueden educarse en el porno, en la pornografía".

La consellera ha aseverado que "hay que empezar a educar" y ha planteado que "toda la parte de la educación afectivo sexual" debe comenzar a trabajarse "desde edades muy tempranas" para que los menores y jóvenes "aprendan que igual que en una película de vaqueros los tiros son de mentira, la pornografía es ficción y no es la realidad".

"Eso no se puede trasladar a la vida real, igual que uno no va a tiros por la calle trasladando las películas de acción. Esto es muy importante", ha agregado Oltra. Ha precisado que los informes apuntan que esto "es uno de los elementos distorsionadores de unos hombres o de unos adolescentes que se creen con derecho a violar a una mujer o a una adolescente".

"CON TODA LA CONTUNDENCIA"

Así, ha insistido en que "tenemos un problema serio como sociedad que tenemos que abordar con toda la contundencia". La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas ha comentado que "el último informe que sacó el Observatorio contra la Violencia de Género y Machista apunta a que las agresiones sexuales" en España "son mucho más frecuentes de lo que se podría pensar y a edades cada vez más tempranas".

"Esto hay que cortarlo de raíz", ha reiterado Mónica Oltra, que ha asegurado que en esa lucha se debe considerar "la educación, la actuación contundente de la justicia en estos casos y los cambios legislativos que hagan falta para atajar y cortar de raíz este tipo de hechos".

La consellera ha manifestado también que agresiones como la conocida en la Safor muestran además "la necesidad" de la "estrategia que estamos ultimando para presentar el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres: la Estrategia Valenciana contra las Agresiones Sexuales".