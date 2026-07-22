Onda (Castellón) contará con una sede de la UNED a partir de octubre que ofrecerá 10 grados

Carmina Ballester y Alejandro Ribes - AYUNTAMIENTO DE ONDA

CASTELLÓ 22 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Onda tendrá universidad a partir de octubre con la implantación de 10 grados en una nueva sede de la UNED Castellón, la cual se ubicará en el edificio Ágora Onda -antiguo parque de bomberos- que el Ayuntamiento está terminando de construir. Así lo han anunciado esta mañana la alcaldesa, Carmina Ballester, y el director de la UNED Castellón, Alejandro Ribes.

Tras meses de trabajo, el Ayuntamiento y la mayor universidad pública de España y referente en educación online y semipresencial de Europa, con más de 250.000 estudiantes, han llegado a acuerdo para abrir esta nueva y moderna sede en Onda.

Desde estos momentos, los estudiantes ya se pueden matricular en cualquiera de los 10 grados ofrecidos: Grado en Psicología, Grado en Educación Infantil, Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica, Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Grado en Ingeniería de la Energía, Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, Grado en Ingeniería Informática, Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información y el pionero Grado en Ingeniería en Inteligencia Artificial.

La oferta académica se ha desarrollado teniendo en cuenta la alta demanda de perfiles técnicos en las empresas del sector cerámico y logística de Onda y alrededores, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. De este modo, se formarán a nuevos profesionales para que puedan revertir directamente su talento y conocimiento en las empresas locales y, así, ayudarlas a crecer.

La formación se podrá cursar tanto de forma presencial en las nuevas instalaciones equipadas con la última tecnología como de forma online. Además, el modelo pedagógico combinará tutorías presenciales en Onda con el apoyo de herramientas digitales y la plataforma semipresencial propia de la UNED

Al respecto, la alcaldesa se ha mostrado "muy ilusionada" con este anuncio y ha destacado que convertise Onda en ciudad universitaria es "un sueño hecho realidad"por el que han trabajado mucho. "Los ondenses y vecinos de la comarca se merecían la mejor formación superior y con la llegada de la UNED nos consolidamos como una ciudad de primer nivel con los mejores servicios", ha dicho.

Por último, la primera edil ha añadido que una vez más Onda ejerce la capitalidad de comarca y acerca un servicio fundamental para el progreso de una sociedad a todos los pueblos de la Sierra Espadán, el Mijares y la Plana Baixa.

Por su parte, Alejandro Ribes ha hecho hincapié en que en Onda han encontrado el mejor aliado en su objetivo de expandir la formación universitaria por la provincia. "La UNED es una universidad de referencia a nivel nacional y europeo y ahora está más cerca de los castellonenses", ha subrayado. Ribes también ha mencionado que seguirán trabajando para que esta colaboración crezca y puedan ofrecer más y mejores servicios universitarios, culturales y formativos en Onda.

OBJETO DEL ACUERDO

El objeto de este acuerdo es acercar la enseñanza universitaria semipresencial al municipio y su entorno comarcal, favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a estudios superiores, evitando así largos desplazamientos, y reforzar la conexión entre universidad, ciudadanía, tejido educativo, tejido productivo y desarrollo territorial.

El convenio contempla que el Ayuntamiento de Onda destinará una aportación económica anual de 30.000 euros, además de asumir directamente la cesión gratuita de los espacios e instalaciones necesarias, así como los gastos de adecuación, suministros, tecnología, conectividad, mantenimiento y el personal no docente. Por su parte, el Centro Asociado de la UNED en Castellón asumirá en exclusiva la dirección académica, la planificación docente y el coste del profesorado tutor encargado de impartir las clases y hacer el seguimiento del alumnado.

Con una vigencia inicial de cuatro años prorrogables, esta colaboración marca un "hito histórico" para la localidad, situando a Onda en el mapa universitario y reforzando el compromiso de la administración local con el talento, la formación continua y el desarrollo económico y social del municipio, según el consistorio.

El edificio Ágora Onda, además de albergar la nueva sede de la UNED en su planta superior, también dispondrá de una nueva biblioteca y sala de estudios para dar servicio a los ondenses y familias de esta zona de Onda.