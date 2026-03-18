La oposición avanza que pedirá la comparecencia de Barcala en la comisión del Ayuntamiento de Alicante sobre las VPP

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ALICANTE, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Algunos grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alicante ya han avanzado que pedirán la comparecencia del alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), en la comisión no permanente o específica del pleno sobre las viviendas de protección pública (VPP), tras la polémica surgida en el residencial Les Naus, de Playa de San Juan, y cuyas adjudicaciones ya está investigando un juzgado.

Todo ello, después de que este miércoles se haya conocido que la sesión constitutiva de este órgano se ha fijado para el próximo lunes 23 de marzo. Así, está previsto que se celebre a las 12.00 horas en la antigua sala de la junta de gobierno local.

El orden del día previsto para la primera jornada de la comisión municipal sobre las VPP consta de tres puntos: uno para la constitución, otro sobre el plan de trabajo y un tercero para ruegos y preguntas, según recoge la convocatoria, consultada por Europa Press.

Tras conocerse esta polémica, hubo varias dimisiones, como la de la ya exconcejala de Urbanismo, la 'popular' Rocío Gómez, que resultó beneficiaria de uno de los pisos. También la de la ahora exdirectora general municipal y jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, con familiares entre los adjudicatarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

Por su parte, la Generalitat abrió un expediente disciplinario a un funcionario por un visado de la adjudicación de estos pisos tras tener conocimiento de que es cónyuge de una de las solicitantes, así como que presuntamente omitió datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.

Igualmente, el Ayuntamiento apartó de trámites vinculados con el futuro Plan General Estructural (PGE) a un arquitecto municipal que es propietario de una VPP en Les Naus.

PSPV: "PELOTAZO URBANÍSTICO"

Desde la oposición, la portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, Ana Barceló, tras conocerse la fecha, ha afirmado que "Barcala ha retrasado más de un mes y medio la convocatoria de esta comisión" y que "está por ver si durante ese tiempo se ha dedicado a cocinar informes para intentar tapar su responsabilidad".

"Lo que tiene que hacer el alcalde es dar la cara, acudir a la comisión y dar todas las explicaciones sobre el papel que ha jugado en este pelotazo urbanístico. Dar explicaciones y facilitarnos el acceso a diversa documentación que hasta ahora se nos ha negado", ha añadido.

VOX: "CÓMO PARTICIPARON DESDE LAS CONCEJALÍAS"

Desde Vox, su portavoz en el consistorio, Carmen Robledillo, ha abogado por que la comisión "se centre" en "todas aquellas cuestiones del proceso que hayan sido de competencia municipal" y ha recordado que "a propuesta" de los voxistas en Les Corts Valencianes se constituyó recientemente una comisión de investigación.

Robledillo ha resaltado que "es a nivel autonómico donde se ha certificado el cumplimiento de los requisitos de acceso a las viviendas", tras lo que ha agregado: "Debido a los casos de funcionarios municipales y familiares de estos con piso en Les Naus, queremos conocer quién, cuándo y cómo participaron desde las concejalías de nuestro ayuntamiento y, por ello, vamos a llamar a todo aquel que haya tenido que ver con el expediente incluido el alcalde".

COMPROMÍS: "MANUAL DEL CORRUPTO"

De otro lado, el portavoz local de Compromís, Rafa Mas, ha afirmado que, "por fin, Luis Barcala se digna a convocar" la comisión y cree que el primer edil "hasta el día de hoy ha ejercido el manual del corrupto, que es dilatar, esconder, ocultar y acusar a todo el mundo de la trama que ha surgido en su propio equipo de gobierno". "Por tanto, tendrá que dar muchas explicaciones. De hecho, será el primer compareciente que Compromís solicite", ha avanzado.

"Queremos saber desde cuándo lo sabe, quién se lo chivó, por qué lo ocultó, por qué quitó de las competencias a Rocío Gómez cuando Compromís preguntó en julio del 24 por este caso, por la trama que estaba naciendo, surgiendo, de la urbanización de Les Naus", ha asegurado.

Según el portavoz de Compromís, Barcala, Pérez-Hickman y arquitectos, además de la edil de Patrimonio, Nayma Beldjilali, y el exconcejal del área, el dimitido Toni Gallego, tendrán que responder a "muchas preguntas".

"En definitiva, muchos comparecientes, muchas preguntas, mucha información, porque queremos saber toda la verdad. Con nuestro suelo no se especula. Con nuestro suelo no se pueden generar tramas corruptas", ha sostenido Mas, quien ha insistido en que la coalición va a pedir "explicaciones" y "responsabilidades", al tiempo que ha vuelto a exigir la dimisión de Barcala, porque, bajo su punto de vista, es "responsable político" de "esta corrupción" que "ha nacido desde este Ayuntamiento que él gobierna".

EU-PODEM: "LLEGAR HASTA EL FONDO"

Por parte de EU-Podem, su portavoz, Manolo Copé, cree que "ahora toca investigar de verdad y llegar hasta el fondo" y ha valorado que "la apertura de esta comisión llega tras semanas de informaciones, dimisiones y documentos que apuntan a posibles conflictos de interés en la adjudicación de viviendas protegidas en la ciudad".

"Mientras miles de familias buscan una vivienda digna en Alicante, hemos visto cómo pisos protegidos terminaban en manos de cargos públicos y personas con vínculos con el poder. Eso es algo que la ciudadanía tiene derecho a entender y a que se aclare", ha afirmado.

El portavoz también ha criticado "la tardanza en la puesta en marcha" de la comisión: "La constitución de esta comisión se podía haber producido hace tiempo. Si el equipo de gobierno estaba esperando determinados informes, al menos se podía haber ido avanzando en su preparación para que, en cuanto estuvieran disponibles, se convocara inmediatamente. Hemos perdido semanas valiosas".

Desde EU-Podem señalan que han propuesto "un plan de trabajo para que la comisión pueda desarrollar una investigación real y útil para la ciudad". Entre las medidas planteadas, han continuado, se incluyen "el acceso a toda la información relativa a las promociones de vivienda construidas en suelo público, la comparecencia de los responsables técnicos y políticos implicados y el análisis del modelo de gestión de la vivienda pública que se está aplicando en Alicante".

"El objetivo debe ser claro: garantizar que el suelo público sirva para ampliar el parque público de vivienda y para facilitar el acceso a una vivienda digna en Alicante", ha manifestado Copé, quien ha sentenciado que la comisión "debe servir para recuperar la confianza de la ciudadanía" en las políticas públicas de vivienda: "La vivienda pública está para quienes la necesitan, no para quienes tienen información, contactos o poder".