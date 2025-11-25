La oposición no participa en el acto del Ayuntamiento de Alicante por el 25N mientras Barcala apela a la "unidad"

Acto institucional del Ayuntamiento de Alicante por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Alicante, PSPV, Compromís, EU-Podem y Vox, han declinado participar otro año más --aunque por motivos diferentes entre las tres primeras formaciones mencionadas y los voxistas-- en el acto institucional por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al que sí ha asistido el equipo de gobierno del PP del alcalde Luis Barcala, quien ha hecho un llamamiento a la "unidad".

El Salón Azul del consistorio ha acogido este martes la cita, a la que también han acudido autoridades, representantes de la sociedad civil y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, según ha detallado la administración local en un comunicado.

El primer edil y la concejala de Bienestar Social, Begoña León, han entregado dos reconocimientos a Berta Sevillano Barja, la inspectora jefa de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Provincial de Alicante de la Policía Nacional, y a María José Juan Ros, abogada experta en violencia de género y defensa de los derechos de las mujeres.

Según el consistorio, estos reconocimientos "ponen en valor su trabajo y trayectoria profesional en defensa y protección de las mujeres víctimas de violencia de género en Alicante". Al finalizar el acto, se ha desplegado una pancarta conmemorativa en la plaza del Ayuntamiento.

"Hoy el Ayuntamiento renueva el compromiso firme de no bajar la guardia nunca frente a la violencia contra la mujer, un compromiso que es diario, no anual", ha señalado el alcalde, para luego apuntar: "Los alicantinos estamos diciendo alto y fuerte que esto no vamos a seguir tolerándolo, vamos a seguir luchando para que no haya ni un caso más, para erradicar la violencia de género".

Así, ha señalado que "cada vez" hay "recursos más capacitados y especializados" y, en este sentido, ha felicitado a la UFAM y a la abogada María José Juan Ros por su labor, reconocida en el acto institucional.

No obstante, ha continuado, "queda trabajo por hacer como sociedad". "Tenemos la responsabilidad de hacer que el futuro sea mejor que el que tenemos, de actuar con unidad, dejar al margen ideologías y seguir luchando hasta que consigamos erradicar la violencia de género y por eso cada 25 de noviembre estaremos aquí, pero mañana también y todos los días del año, porque no podemos conformarnos con la pancarta y el eslogan fácil", ha apostillado.

Por su parte, la concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha resaltado que "la violencia contra las mujeres no se tolera, no se justifica y no se relativiza: ni en privado, ni en público, ni en redes, ni en casa".

En nombre del Ayuntamiento de Alicante, la edil ha reafirmado el "compromiso firme con la protección, la atención y el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, sin ruido, sin banderas, con hechos". "Una mujer segura no es un símbolo y combatir la violencia de género no es una causa ideológica, es una causa humana", ha sentenciado.

PSPV, COMPROMÍS Y EU-PODEM CRITICAN A BARCALA

Por su parte, PSPV, Compromís y EU-Podem han organizado otro acto, en el que también han participado UGT, CCOO e Intersindical. La concejala socialista Victoria Melgosa ha justificado la negativa a participar en el organizado por el gobierno de Barcala en que acudir supondría "faltar al respeto a las mujeres alicantinas". "No vamos a blanquear a Barcala y a este equipo de gobierno que no para de atacar los derechos de las mujeres", ha apostillado.

"Hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, no basta con hacerse fotos ni conmemoraciones vacías. Las alicantinas necesitan políticas reales, recursos y compromiso", ha agregado.

Melgosa ha sostenido que "el gobierno municipal ha suprimido todo el presupuesto municipal destinado a igualdad, ha devuelto fondos del Pacto de Estado, ha creado una oficina antiaborto y ha permitido que servicios esenciales como la asesoría jurídica para víctimas estén casi un año sin funcionar con normalidad", según ha señalado el grupo socialista en un comunicado.

Durante el acto celebrado por PSPV, Compromís y EU-Podem, con la participación de sindicatos y asociaciones civiles, se han leído los nombres de las 39 mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año. De forma simbólica, los asistentes han portado una rosa en recuerdo de cada una de las víctimas y se ha recordado a los niños y niñas asesinadas por violencia vicaria.

VOX HABLA DE "INSEGURIDAD"

Por su parte, Vox, que tampoco ha asistido al acto pero por motivos diferentes a los expresados por los grupos de izquierdas, ha insistido en que "las políticas del Gobierno y de los partidos responsables del Pacto de Estado han fracasado rotundamente, dejando a las mujeres más desprotegidas, mientras continúan destinando recursos millonarios a chiringuitos ideológicos y activismo subvencionado".

La formación de la que es portavoz Carmen Robledillo en el consistorio ha resaltado, en un comunicado, que las "leyes feministas" promovidas por el Ejecutivo central "han puesto en la calle a violadores mientras sus políticas de fronteras abiertas llenan" las "calles de inseguridad".

ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN

Además del acto institucional celebrado en el Salón Azul del Ayuntamiento, la Concejalía de Bienestar Social ha organizado durante noviembre varias actividades para la concienciación y prevención de la violencia de género, entre las que se encuentran una conferencia para 450 estudiantes de institutos de Alicante bajo el nombre 'No me quieras tanto, quiéreme mejor'; una para alumnado, profesorado del Centro de Formación de Personas Adultas (CFPA) Giner de los Ríos, profesionales del ámbito socio-educativo y ciudadanía en general, bajo el título 'Freno a la violencia de género. ¿Tenemos lo que educamos?'.

También una actividad educativa, lúdica y participativa dirigida al público infantil, denominada 'La magia está en los buenos tratos', y la representación de la obra de teatro 'Influencia' en el centro social Gastón Castelló.

Asimismo, está previsto realizar una jornada técnica sobre violencia sexista en el ocio nocturno en el auditorio municipal de Puerta Ferrisa este viernes, de 09.30 a 14.00 horas. El objetivo es "formar y concienciar a profesionales que trabajan en el ámbito de la igualdad y la prevención de la violencia machista, profesionales del ámbito social y educativo, alumnado y ciudadanía interesada, visibilizar violencias sexistas tradicionalmente naturalizadas y promover estrategias colectivas que contribuyan a generar espacios de ocio más seguros e igualitarios".

Por otro lado, la Unidad de Promoción Zonal del departamento de Igualdad ha organizado iniciativas de concienciación como la jornada comunitaria 'Ecos violeta', en el Centro Municipal El Claustro; 'Áma-Te. Laboratorio de ideas', en el Centro Residencial Integral Benacantil para víctimas de violencia de género; 'Amar no duele: construyendo relaciones sanas', en el instituto Cavanilles, y 'Mundo al revés', en el de Bahía Babel.

DATOS DE ATENCIONES MUNICIPALES

El Ayuntamiento ha explicado que, "en lo que va de año, la unidad de atención a las víctimas de violencia de género del departamento de Igualdad", dentro de la Concejalía de Bienestar Social, ha atendido "a más de 400 mujeres" y ha registrado "77 nuevos expedientes abiertos por parte del servicio de Atención Social".

Por su parte, el servicio de Orientación, acompañamiento y atención psicológica ha registrado "32 expedientes nuevos" y el recurso de gestión Atenpro de teleasistencia para mujeres víctimas de violencia de género "132 expedientes nuevos".