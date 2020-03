La oposición renuncia a la subida de sueldo en Les Corts y el Botànic pide esperar a que acabe la pandemia

VALÈNCIA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PP y Ciudadanos (Cs) en Les Corts han renunciado a la subida de sueldo para sus diputados que fue aprobada a nivel estatal, ya que consideran que este dinero es prioritario para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Vox, el tercer partido de la oposición, ha rechazado todas las "líneas de gasto superfluas".

Por parte del Botànic II, el PSPV ha defendido que no es "ninguna subida diferente" y que las decisiones se tomarán cuando acabe la crisis. Compromís ha recordado que es una actualización previa y que Les Corts lo valorarán dentro de su "solidaridad". Y Unides Podem ha asegurado que seguirán estando "sistemáticamente en contra de la subida de sueldos políticos".

Así han valorado los seis grupos el incremento del 2% aprobado por el Gobierno para todo el personal adscrito a la administración pública en base a la actualización del IPC, ratificado el mes pasado por la Mesa del parlamento valenciano.

Del PP, su síndica, Isabel Bonig, ha defendido que, ante la situación tan complicada que vive España y la Comunitat, "la mejor decisión es que esos recursos vayan donde realmente se necesitan: En estos momentos excepcionales, todas las ayudas deben ir destinadas a la sanidad y servicios públicos y a ayudas a los sectores económicos que más lo necesiten".

El grupo 'popular' trasladará a la Presidencia de Les Corts su renuncia, con lo que espera que "el resto sigan el mismo ejemplo", además de revisar el personal eventual y las líneas de ayudas de la cámara. En general, Bonig ha abogado por un replanteamiento de las ayudas que reciben partidos políticos, sindicatos o empresarios.

En la misma línea, Ciudadanos ha anunciado que donará la cantidad correspondiente a la subida salarial a la causa contra el coronavirus, mediante la creación de un fondo solidario.

El grupo 'naranja' ha instado así a todos los miembros del Consell, concejales y cargos públicos que le imiten y "donen lo correspondiente a quienes más lo necesitan en estos momentos: los implicados en combatir esta enfermedad y los más afectados".

Vox, por su parte, ha recalcado que no pudo participar en la ratificación de la subida porque no forma parte de la Mesa de Les Corts. "No tenemos voz ni voto, ya que fuimos vetados a pesar de tener más diputados que otros partidos que sí tienen representación", ha criticado.

Sus diez diputados se muestran así "en contra de aumentar el gasto público salvo si es para destinarlo a políticas sociales", así como de subir los impuestos, y abogan por eliminar "líneas superfluas" para derivarlas a otras partidas como sanidad.

BOTÀNIC

Por contra, el portavoz del PSPV, Manolo Mata, ha hecho hincapié en que todos los diputados están "deseando volver a la normalidad" tras el estado de alarma, con la posibilidad de habilitar los meses de verano como ordinarios en Les Corts: "Recuperar el tiempo perdido y tomar las decisiones que toquen respecto a todo, incluidas las retribuciones".

El síndic socialista ha sostenido que los diputados autonómicos no se ven beneficiados de "ninguna subida diferente a la del resto del sector público español; todos los funcionarios, todos los gobiernos". "Después de que pase esta horrible pandemia será el momento de tomar decisiones", ha insistido.

Compromís también entiende que la subida es "una actualización previa a la crisis sanitaria", en la que están comprendidos todos los trabajadores de los parlamentos autonómicos. "Les Corts hemos sido solidarias en otras ocasiones y cuando volvamos a la actividad lo valoraremos todo, como no puede ser de otra manera", ha subrayado el grupo.

La portavoz de Podem, Naiara Davó, ha garantizado que continuarán "sistemáticamente en contra de la subida de sueldos políticos", algo que han mantenido en los últimos años y en lo que siguen "comprometidos". Cuando se retome la actividad, ha prometido que comprobarán los trámites y tomarán "las medidas necesarias".

Y ha zanjado, ante las críticas de la oposición: "Ninguna lección de los que saquearon las arcas públicas y se llevaron el dinero de los valencianos".