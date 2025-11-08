'Orgull De Poble': Catarroja Homenajea La Solidaridad Ciudadana Durante La Dana Con Un Mural - AYTO CATARROJA

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Catarroja ha inaugurado el mural 'Orgull de Poble', un proyecto artístico y comunitario que nació como homenaje a la fortaleza del municipio tras la dana del 29 de octubre de 2024 y como homenaje a la solidaridad ciudadanía tras la catástrofe.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Catarroja, ha contado con la participación de los creadores de la obra, el colectivo artístico Unlogic Crew, con la colaboración de los artistas locales Lluïsa Penella y Victor Puchalski. También han asistido representantes del Comité Local de Emergencias y Reconstrucción (CLER) y miembros de la comunidad educativa del CEIP Paluzié, ha detallado el consistorio en un comunicado.

Durante la inauguración, la alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, ha destacado que este mural es "un homenaje al pueblo de Catarroja, a todo el voluntariado y a todas las personas que, con su solidaridad, nos ayudaron a recuperar la fuerza como comunidad".

"Cuando todos y todas colaboramos y vamos a una, podemos conseguir aquello que nos proponemos", ha enfatizado la primera edil.

El Ayuntamiento ha agradecido la participación de todas las personas y entidades implicadas en esta iniciativa, que convirtió el arte urbano en un "símbolo de convivencia, superación y orgullo local". El resultado es "una pared llena de color y significado que ya ha pasado a formar parte del paisaje y de la identidad de Catarroja".

Previamente, la tarde del viernes comenzó con el taller participativo 'Pinta el teu mural', en el que decenas de niños y niñas pudieron expresar su creatividad y compartir una jornada de arte en familia junto a los artistas.