El Orgullo de València marchará mañana para reivindicar que los derechos LGTBI+ "no se tocan": "Ni un paso atrás"

VALÈNCIA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marcha del Orgullo recorrerá mañana las calles de València detrás de una pancarta con el lema 'Orgull de totes, drets per a totes' para reivindicar que "los derechos LGTBI+ no se tocan" y prevén que sea "la más multitudinaria hasta ahora para demostrar que la sociedad valenciana no quiere volver al blanco y negro". "No daremos ni un paso atrás", recalca el coordinador general de Lambda, Fran Fernández.

Más de 60 entidades sociales han aceptado la invitación del colectivo valenciano para participar oficialmente en la manifestación del Orgull de València y han mostrado su apoyo explícito con la firma de un documento que reúne las reivindicaciones del Orgull LGTBI+ 2023.

Las reivindicaciones fundamentales de este Orgull 2023 hacen referencia a "un feminismo que lucha por la igualdad de los derechos de todas las mujeres" con sus interseccionalidades; el derecho incuestionable a la libre determinación del género, tal como reconoce la legislación vigente; y la diversidad corporal como elemento enriquecedor de la sociedad; la existencia de las personas no binarias en todos los ámbitos de la sociedad y su reconocimiento en las leyes, así como lo de los derechos de las infancias trans.

También reivindican que "los derechos de las personas LGTBI+, con independencia de su origen, son derechos humanos", y la asexualidad como una orientación sexual "válida, incluida dentro de nuestra diversidad". Por último, también reivindican que "los derechos del colectivo LGTBI+ tienen que ser respetados y no pueden recortarse en las negociaciones políticas".

El punto de concentración es la alameda ante el puente de la Exposición, donde se dispondrán, en orden de salida, primero las entidades invitadas que marchan a pie, a continuación las entidades invitadas que marchan con vehículo y, por último, el resto de entidades que quieran participar sin invitación.

RECORRIDO

Un poco antes de las 19:30 horas, la pancarta de cabecera estará ya preparada en el principio del puente para que todas las entidades invitadas puedan poner en ella su reivindicación de este Orgull. Asimismo, habrá un gran panel donde la gente particular podrá sumar también sus intervenciones sobre el cartel de la manifestación del Orgull 2023.

A las 19:30 horas, la traca dará paso a la marcha de la pancarta de cabecera que cruzará el puente de la Exposición hacia Porta la Mar, continuará por la calle de Colón hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento a las 21.00 horas.

En ese momento empezará la fiesta del Orgullo, que este año estará organizada por Avegal, Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana.