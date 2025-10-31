Oriol Pla protagoniza 'Gola' en el Teatro Rialto de València

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Rialto de València pone en cartel el espectáculo 'Gola', del Festival Temporada Alta y Teatre Nacional de Catalunya. Una obra protagonizada por Oriol Pla, nominado a los Premios Emmy Internacionales por su papel en 'Yo, adicto', que se entregan en Nueva York el próximo 24 de noviembre. El intérprete es además ganador del Premio Teatre Barcelona por esta pieza.

'Gola' es un espectáculo que parte de la idea de la gula entendida como una necesidad y el vicio de tragar en exceso todo lo que deseamos o que nos hace desear. Interpretada por Pla con sus múltiples registros, la obra transita por los márgenes entre voz y palabra, movimiento y discurso, bufón y clown, detalla el Institut Valencià de Cultura en un comunicado.

Según sus autores, Pau Matas Nogué y Oriol Pla Solina, 'Gola' "nace de la necesidad de poner énfasis en aquello que nos corrompe". "Es el viaje de un actor-personaje que se coloca en las grietas que hay entre la voz y la palabra; la 'performance' y el teatro; el movimiento y la danza; el bufón y el clown, como metáfora de la trampa que hay detrás de la ilusión de poderlo engullir todo".

"Tenemos la sensación de que vivimos en una sociedad que no confía en nada. De puertas para afuera, todo el mundo dice que actúa de la mejor manera, nadie asume errores; pero el vicio y la avaricia se cuelan por todas partes", apuntan los autores.

Del mismo modo, los autores identifican un consumo compulsivo de emociones: "Aparentemente, miramos el mundo y parece que haya de todo. Que el banquete que nos ofrece sea inabordable, sobreexcitado e insensible al dolor. Pero mientras estamos en la investigación de la plenitud y de la felicidad perpetua, la salud mental empeora y parece que nunca toque fondo".

Las entradas están a la venta en la taquilla de los teatros Principal y Rialto y en la taquilla online del IVC.