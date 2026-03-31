Ortí "comparte" reivindicaciones del profesorado, pero no entiende que no hubiera huelga en 8 años del Botànic

Archivo - La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado que el Consell "comprende y comparte gran parte de las reivindicaciones" de los docentes que este martes han secundado la huelga convocada por cuatro sindicatos, pero ha recalcado que lo que no entiende es que durante los ocho años del anterior gobierno del Botànic "no hubo ni una sola convocatoria de huelga".

"Y, la verdad, en estos momentos en que nos encontramos al frente de proporcionar soluciones y llegar a acuerdos con los sindicatos, nos habría gustado que salieran antes a la calle porque la situación en la que se encontraría el personal docente estaría mucho más cerca de lo que se está reclamando".

Así lo ha argumentado la responsable de la política educativa del gobierno valenciano a los medios, que le han pedido una valoración del paro docente convocado hoy y que, según la Conselleria, ha secundado el 35% del profesorado, mientras que las organizaciones sindicales lo elevan al 80%.

Carmen Ortí ha subrayado "el compromiso del Consell desde que ha llegado el Gobierno del Partido Popular" con un aumento de docentes que deja al sistema público valenciano "con la mayor cifra de toda la historia". En la misma línea, ha remarcado la "apuesta por la inclusión educativa o el trabajo para la reducción de la burocracia".

También se ha mostrado de acuerdo "por supuesto" con la reducción de ratios que, según ha detallado, "comportaría una inversión de unos 800 millones de euros anuales y nuevas infraestructuras". Por ello, es "muy comprensible que la respuesta no pueda ser rápida, sino que necesita un buen apoyo e impulso a la financiación".

Y, "evidentemente", ha aseverado que a su equipo le gustaría conseguir una mejora en las retribuciones del personal docente, pero "hemos de ser responsables y podemos responder a estas necesidades única y exclusivamente con una buena financiación y con el cambio de modelo que, por supuesto, confiamos y esperamos que ahora tenemos un ministro valenciano que está al frente del Ministerio de Hacienda, seguro que va a trabajar para que podamos dar una respuesta absoluta a todas estas reclamaciones del personal docente en las que creemos y que le damos apoyo desde el gobierno valenciano".

Preguntada por si "liga" el aumento de sueldo de los profesores a la mejora de la financiación autonómica, la consellera ha señalado que "es importante no solamente esa cuestión en la retribución, sino también las otras cuestiones que van asociadas a tener suficiente presupuesto para llevarlas adelante".

"MANO Y DIÁLOGO"

Acerca de si ve posibilidad de llegar a acuerdos con los sindicatos, ha defendido que desde el día en el que llegó a la Consell ha ofrecido su "mano y diálogo". "Y prueba de ello es que en tres meses ya hemos desarrollado diversas mesas sectoriales y obviamente continuaremos en esta línea", ha apostillado.

"Lo primero que hice como consellera --ha continuado-- fue sentarme precisamente con todos y cada uno de los sindicatos y representantes del profesorado porque es una cuestión que me preocupa y que me preocupa y, además, porque estoy abierta a escuchar sus reivindicaciones y poder llegar a acuerdos".

"Yo creo que la situación que tenemos en estos momentos indica claramente quién es el colectivo que no está dispuesto a sentarse y a dialogar. Yo ahí estoy y tenemos preparado un calendario de negociaciones y no se ha puesto límite ni se ha vetado ninguna cuestiones", ha zanjado.