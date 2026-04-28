Ortí se enfrentará a preguntas sobre la huelga educativa en el primer pleno de mayo de Les Corts

Archivo - La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Educación, Mª Carmen Ortí, responderá en el pleno de Les Corts de la próxima semana a una interpelación de Compromís y a una pregunta oral del PSPV sobre la huelga convocada por los sindicatos docentes en la Comunitat Valenciana, que se ratificará este miércoles en una asamblea.

En la sesión de control del jueves 7 de mayo, Ortí se enfrentará a estas preguntas después de que la mayoría de los cerca de 10.000 docentes que han participado en una encuesta lanzada por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT votaran a favor de iniciar huelga educativa en la Comunidad Valenciana a partir del 11 de mayo.

Tras la junta de síndics que ha fijado el orden del día del primer pleno de mayo, José Muñoz (PSPV) ha augurado que esta huelga será “histórica”, mientras Joan Baldoví (Compromís) ha destacado que podrán preguntar a la consellera después de que “no estuviera en el pasado pleno”.

Según ha explicado Baldoví, su interpelación a Ortí tendrá lugar después de las votaciones, ya que la consellera “se tiene que ir a las 12.15” horas de Les Corts en el pleno de la próxima semana.

Por otro lado, el PSPV interpelará en este pleno a la consellera de Justicia, Nuria Martínez, sobre los cambios de personal acordados para el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 230 fallecidos.

Compromís defenderá una proposición no de ley (PNL) sobre la afectación del acuerdo UE-Indica en el sector de la cerámica y Vox otra para proteger a los pescadores de l’Albufera ante “los límites impuestos por las élites de Bruselas”.