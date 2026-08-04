Pablo Chiapella se une a la campaña contra el "macrovertedero" en Zarra: "¿Qué queréis, echarnos de nuestras tierras?"

El actor Pablo Chiapella muestra su apoyo a la campaña 'No al macrovertedero de Zarra' - 'NO AL MACROVERTEDERO DE ZARRA'/INSTAGRAM

VALÈNCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El actor Pablo Chiapella, muy popular por su papel de Amador Rivas en la serie de televisión 'La que se avecina', se ha unido a la campaña contra la instalación de una planta de tratamiento de residuos industriales no contaminantes en la localidad valenciana de Zarra por su impacto medioambiental. "¿Qué queréis, echarnos de nuestras tierras?".

Así lo pregunta el artista, natural de Ayora, en un vídeo difundido en las redes sociales de la campaña 'No al macrovertedero de Zarra'. El intérprete critica que la instalación se haya proyectado "encima de unos acuíferos, unas aguas subterráneas dulces de las que la gente se suministra para beber y regar sus tierras". "Está rodeado de monte público, o sea, es que no puede haber peor sitio", remarca.

En la misma línea, argumenta que "la basura tiene que llegar por algún lado". "¿Y por dónde llega? Por nuestros pueblos. De repente, núcleos urbanos como Requena, El Pontón, Los Pedrones, Jarafuel, Ayora... van a ser una autopista de camiones de mierda", afirma el actor, que pide que "circule" el vídeo para que toda la gente que no es la de la zona "esté al tanto".

"¿Qué queréis? ¿Echarnos de nuestras tierras? ¿Que cambiemos nuestro traje regional por esto?", plantea Chiapella, que ironiza luciendo una bolsa de basura a modo de atuendo.

Los impulsores de la campaña expresan su agradecimiento al actor: "Cada persona que se suma hace que nuestro mensaje llegue más lejos. Hoy contamos con el apoyo de Pablo, que ha querido mostrar públicamente su rechazo al macrovertedero de Zarra vistiendo nuestra camiseta. Esta lucha no entiende de colores ni de fronteras. Se trata de proteger nuestra tierra, nuestro futuro, nuestra salud y la vida de nuestros pueblos", aseveran.

El apoyo del actor a esta causa se ha 'contagiado' a otros actores y en la cuenta de Instagram de la campaña se pueden ver también declaraciones de otros de sus compañeros, entre ellos Eva Isanta, Paz Padilla, Jordi Sánchez, Nathalie Seseña o Petra Martínez.

Cabe recordar que también el Ayuntamiento de Zarra ha manifestado su "oposición" al proyecto al considerar que "el impacto que podría generar sobre el municipio y el conjunto del valle seria negativo desde el punto de vista social, económico, territorial y medioambiental".