La PAH València rechaza la revisión de la sentencia de las hipotecas ante el TSJCV: "Tumba la democracia"

Publicado 05/11/2018 13:21:14 CET

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València se han concentrado a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para preguntarse "dónde está la justicia de verdad" ante la reunión del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estudia este lunes si serán los bancos los que finalmente paguen el impuesto de hipotecas. Este colectivo denuncia que la revisión de esta sentencia "tumba la democracia y tumba absolutamente todo".

Así lo ha asegurado este lunes en declaraciones a los medios el portavoz de la PAH València Jesús González, en el transcurso de la movilización que los afectados por las hipotecas han protagonizado a las puertas del TSJCV, junto a otros colectivos como los Iaioflautas, donde han gritado "¡Esta justicia no nos representa!" y han mostrado carteles de 'Stop Desahucios' y una pancarta sobre las propuestas de las PAH para la ley de Vivienda.

Jesús González ha calificado de "insólita" la revisión del fallo que estipula que el pago del impuesto de actos jurídicos corresponde abonarlo a los bancos porque, ha señalado, "nunca había pasado que después de dictadas tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) que ya han creado jurisprudencia y en las que se anula un artículo del reglamento, que después de eso, de pronto al día siguiente se ponga a llorar el propio Supremo diciendo que esto hay que revisarlo y que la banca va a sufrir mucho".

"Hay una cosa evidente", ha continuado el portavoz de la PAH València, que ha manifestado: "¿Quién ha pagado hasta ahora el impuesto? Lo hemos pagado nosotros, o sea que cuando la banca pierde hay problemas y los miles de millones que hemos pagado nosotros de ese impuesto que no procedía pagarlo... ¿Entonces qué pasa? ¿Aquí no hay robo? Eso es un robo, eso es un expolio directamente".

Desde la plataforma también ven "realmente extraño" --"aunque no nos llama especialmente la atención porque ya ha pasado otras veces", ha agregado-- es que "el máximo órgano judicial del Estado español se desdiga". "Lo que han dicho siete magistrados que han firmado una sentencia al día siguiente ya no vale porque los bancos están perdiendo en la bolsa. Eso tumba la democracia y tumba absolutamente todo. No estamos dispuestos a consentirlo", ha criticado.

Asimismo, ha señalado que "si los bancos introducían una cláusula en los contratos que decía que teníamos que pagar absolutamente todos los gastos e impuestos que se generaban por los contratos hipotecarios" y "esa cláusula se ha declarado ya abusiva", en consecuencia "los efectos de la cláusula se tienen que retrotraer al momento en que cada uno firma el contrato". "Eso es lo que debería pasar hoy", ha subrayado.

"QUE EL TS NO SUAVICE LAS RESPONSABILIDADES"

En la misma línea se ha pronunciado otro de los portavoces de la PAH, José Luis González, que ha explicado que quieren que el TS ratifique "la sentencia 1505 de 2008 que determina con claridad que el sujeto pasivo de las hipotecas y por tanto el que se beneficia fundamentalmente es la banca" y, por tanto, reclaman que "eso sea así" y además que "la retroactividad de este efecto sea completa". "Que el TS no suavice las responsabilidades como ya nos tiene acostumbrados", ha destacado.

José Luis González también ha tildado de "bastante vergonzoso" que "un Tribunal Supremo corra enseguida a cambiar un planteamiento". "Es inaudito, es la primera vez que se hace, porque realmente tiene repercusiones económicas en la banca y nos preguntamos: ¿No ha tenido repercusiones sociales y económicas en miles y miles de familias desahuciadas? ¿Casi 700.000 desahucios hechos con una ley hipotecaria injusta? Esta sensibilidad que muestran con la banca no nos parece un criterio justo ni democrático", ha lamentado.

En este sentido, ha puesto de relieve que "si se demostrara que este movimiento que ha hecho el presidente de la Sala responde a una llamada de un poder fáctico como es la banca, lo que se estaría produciendo es que se está rompiendo el estado de derecho y la separación de poderes".

Asimismo, ha advertido de que "esta agresión se va a multiplicar por mil si el proyecto de ley que hay en el Parlamento, de créditos inmobiliarios, blanquea y legaliza cláusulas que a nosotros nos parecen claramente abusivas, como son el vencimiento anticipado o los intereses de demora", entre otros.