Paiporta convoca una vigilia en recuerdo de las víctimas en el primer aniversario de la dana

Vigilia en recuerdo de las víctimas en el primer aniversario de la DANA en Paiporta - AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la localidad valenciana de Paiporta, en la 'zona cero' de la dana del 29 de octubre de 2024, ha organizado una vigilia en recuerdo de las víctimas en el primer aniversario de la tragedia.

El acto se desarrollará el 29 octubre, a partir de las 19.30 horas, en la explanada del Ayuntamiento. Además, la corporación local ha

decretado los días 28, 29 y 30 de octubre de luto oficial y las banderas ondearán a media asta en edificios municipales.

Hace un año, Paiporta "vivió uno de los momentos más duros de su historia reciente con la dada y para conmemorar este primer aniversario, se convoca a la ciudadanía a un acto para recordar a las víctimas", explica el Ayuntamiento en un comunicado.

Coincidiendo con la fecha, el próximo miércoles 29 de octubre, a las 19.30 horas, se celebrará una vigilia en memoria de las víctimas en la explanada del ayuntamiento. El acto incluirá tres minutos de silencio y la colocación de velas en recuerdo de las personas fallecidas, como símbolo de duelo y respeto.