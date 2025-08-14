El Palau de la Música encarga una revisión especializada de los desprendimientos y reubica su programación

VALÈNCIA,, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València ha encargado una "revisión especializada" de los nuevos desprendimientos de tableros ocurridos en la sala Iturbi a finales de julio, y mientras tanto trasladará la programación prevista de septiembre y los primeros días de octubre a Les Arts, el Palacio de Congresos y La Rambleta.

Tras una revisión técnica realizada recientemente, el informe sobre la misma indica que el 28 de julio, durante trabajos de limpieza, se produjo un desprendimiento de unos tableros del falso techo de la sala Iturbi (aproximadamente 7 metros). La empresa especializada AIDIMME ya realizó estudios y refuerzos en 2022 y 2023, pero se considera necesaria una nueva revisión especializada para evaluar los daños, documentar las zonas afectadas y determinar las reparaciones y medidas de seguridad antes de la reapertura, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

La programación prevista de septiembre y los primeros días de octubre se ha reubicado en Les Arts, el Palacio de Congresos y La Rambleta. Próximamente, el Palau de la Música publicará toda la información.

A la espera del informe solicitado a la UTE Becsa-Bertolín sobre lo sucedido en el incidente que produjo el desprendimiento y, tras una primera inspección técnica, se está trabajando para poder reabrir al inicio de la temporada (mediados de octubre para abonados), una vez se hayan inspeccionado completamente todos los falsos techos y se hayan realizado las reparaciones que se consideren oportunas durante el mes de septiembre. Al finalizar estos trabajos, se emitirá un informe definitivo sobre el estado de los falsos techos y se certificará su seguridad.

Las actuaciones previstas a realizar incluyen la revisión del camaranchón por parte de empresa especializada y su refuerzo donde sea necesario. Se cubrirá con tela el hueco de la placa desprendida, "sin impacto acústico ni en la seguridad del público, artistas o de la propia sala", ha asegurado el consistorio.

La inspección comenzará el 1 de septiembre y días después se iniciarán los trabajos de carpintería. En septiembre se encargaría la fabricación de los paneles necesarios y se instalaran tras la finalización de la temporada, ya que se requiere de la instalación de una cimbra (andamio) y el cierre de la sala durante dos meses y medio.