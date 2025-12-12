El Palau de la Música ofrece tres conciertos para celebrar la Navidad también "a ritmo del mejor jazz"

Archivo - Jazz en el Palau - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de la ciudad de València celebrará este año la Navidad también "a ritmo del mejor jazz" con tres conciertos programados durante el mes de diciembre, según ha informado el auditorio en un comunicado.

Así, ha señalado que tras la interpretación este jueves del tradicional oratorio 'El Mesías de Händel', protagonizado por la Orquesta de València en formato participativo y ante una Sala Iturbi llena para iniciar las actividades navideñas, se plantea la programación de jazz.

En concreto, se han organizado tres conciertos con los que se inicia el nuevo ciclo Jazz al Palau, que comenzará con la formación Gradus este domingo 14 de diciembre y ya con las localidades agotadas. La propuesta seguirá con el espectáculo Jazzy World Christmas Valencia el sábado 20 de diciembre y concluirá con la Jove Big Band Sedajazz el domingo 28 de diciembre.

El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacado que se ha cumplido "uno de los objetivos iniciales respecto a la programación" que se tenía planteada, el de "extender la música de jazz durante todo el año y ofertar al público, más allá del festival en julio, programas de calidad y con un precio totalmente asequible de 5 euros".

"Nada mejor que implementar nuestra oferta navideña con tres propuestas espectaculares en torno al jazz" que "gustarán muchísimo a nuestro público", ha añadido Llimerá.

El ciclo comenzará el próximo domingo a las 19.00 horas en la Sala Rodrigo con el grupo Gradus, formado por los pianistas y bajistas Enrique y Pablo Lleida, así como por el batería Santiago Lleida.

Estos músicos, que "ha sido pioneros en la fusión del jazz y el folklore", presentan al público valenciano el espectáculo 'Wonderful moments'. Esta iniciativa "traslada al oyente a lugares tan diversos como grandes películas, estándares clásicos del jazz o hacia una nueva forma de ver la música popular".

La siguiente cita será el sábado 20 de diciembre en la Sala Iturbi, con la tercera edición de Jazzy World Christmas Valencia. Este 2025 ofrecerá "un original concierto basado en un repertorio multiétnico de música tradicional navideña valenciana, americana y latina versionadas en clave de jazz, reuniendo por primera y única vez una formación de destacados músicos valencianos e internacionales".

En el escenario estarán la cantante y compositora Laura Simó, el violonchelista y compositor francés Matthieu Saglio, la cantante argentina Gisela Renes y el pianista Joan Monnè, así como otros músicos y solistas como el percusionista brasileño Igor Tavan. La producción artística y musical la realizan Nacho Mañó y Ximo Tebar.

La tercera propuesta, el domingo 28 de diciembre también en la Sala Iturbi y a las 19.00 horas, estará protagonizada por la Jove Big Band Sedajazz. Esta formación regresa al Palau de la Música "con un concierto rebosante de energía, color y el espíritu festivo navideño".

El grupo contará con dos grandes artistas invitados: la cantante Sara Dowling y el saxofonista valenciano Perico Sambeat. Juntos darán vida a "un concierto cargado de estándares y del mejor jazz adaptado a la Navidad", ha apuntado el auditorio.